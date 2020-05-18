1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kabine toplandı... Cumhurbaşkanı açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
 18 Mayıs 2020 15:43
Yazdır
Kabine toplandı... Cumhurbaşkanı açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.30'da başladı.

Toplantı, sekizinci kez video konferans yöntemiyle yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı, Putin'le salgınla mücadeleyi görüştü
18 Mayıs 2020 16:35		 İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı'dan Erdoğan açıklaması
18 Mayıs 2020 15:36
CHP'den 16 maddelik ekonomi önerisi... İMF ile görüşün
18 Mayıs 2020 13:55		 Bahçeli'den 'memleket masası' açıklaması
18 Mayıs 2020 13:30
Bakan Kasapoğlu: 19 Mayıs Bayramı dijital ortamda kutlanacak
18 Mayıs 2020 12:51		 'Hassas Güdüm kiti Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi'
18 Mayıs 2020 12:31
Genelkurmay emrine atanan Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti
18 Mayıs 2020 12:06		 Ahmet Hakan'dan Özdil ve Portakal'a: En karlı ticaret, Atatürk ticareti
18 Mayıs 2020 11:16
A Haber'in skandal hatasına tepki yağdı, kanal özür diledi
18 Mayıs 2020 10:56		 Bayramda sokağa çıkma yasağına bugün karar verilecek
18 Mayıs 2020 10:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:14 - İçişleri: Kars'ta 3 terörist öldürüldü, 3 asker yaralı17:06 - Okulları yeniden açan Fransa'da 70 öğrencide virüs tespit edildi16:55 - Rekabetin korunması kanununda değişiklik teklifi TBMM'de16:51 - Benzin ve motorine zam yapıldı16:46 - Polis, kimliğini görmek isteyen vatandaşa hakaret etti16:35 - Cumhurbaşkanı, Putin'le salgınla mücadeleyi görüştü16:33 - Bir ilimizde, LGS ve YKS için, okullar 1 Haziran'da açılacak16:27 - Meslek lisesi, N95 maskenin seri üretimine başladı16:18 - Bakan Selçuk 'canlı sınıf'a katıldı, ders dinledi16:16 - Ankara'da bir usta soğuk baklava yaptı, siparişlere yetişemiyor!
16:14 - MSB, Cihat Yaycı'nın istifasını onayladı16:11 - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz mide ameliyatı geçirdi16:09 - Michael Jordan'ın imzalı ayakkabısı 560 bin dolara satıldı16:04 - FETÖ'den yargılanan 3 sanıktan birine hapis15:54 - 11 günlük bebeğin testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı15:50 - UMH güçleri stratejik Vatiyye Hava Üssü'nü ele geçirdi15:46 - Koronavirüs neden kontrol altına alınamıyor?15:43 - Kabine toplandı... Cumhurbaşkanı açıklama yapacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
A Haber'in skandal hatasına tepki yağdı, kanal özür diledi
MEB, liselerde sınıf geçmeye açıklık getirdi
Genelkurmay emrine atanan Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti
Bayramda sokağa çıkma yasağına bugün karar verilecek
Seyahat yasağı İstanbul'da Temmuz'a kadar devam edecek
Hem sıfır hem 2. el araç fiyatları yükselecek
Bir ilimizde, LGS ve YKS için, okullar 1 Haziran'da açılacak
Bu Pazar seçim olsa Cumhur İttifakı ipi göğüslüyor
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Prof. Kemal Sayar: Covid-19 sürecinde hemşirelerin hakkı yendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sosyal mesafe 2
RTÜK Başkanı anahaberime keşke konuk olsa 1
kim milyoner olmak isterin görme engelli yarışmacısı 1
Yerli otomobil yüzde 5 ucuz olacak 2
dertleşecek insan bulamamak 1
gamze şener 1
seyahat yasağı 2
hayali survivor 11
Gündemi sözlükten takip etmek 1
ramazan bayramında 4 günlük sokağa çıkma yasağı 3
SON İLANLAR
Sudurağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi 26 İşçi Alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam