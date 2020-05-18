Kabine toplandı... Cumhurbaşkanı açıklama yapacak

MEB, LİSELERDE SINIF GEÇMEYE AÇIKLIK GETİRDİ Tüm 12. sınıf öğrencileri sorumlu dersi olup olmamasına bakılmaksızın üniversite sınavlarına girebilecek. Lise son sınıf öğrencilerinin de birinci dönemde aldıkları notlar geçerli olacak ve yıl sonu başarı puanı buna göre hesaplanacak