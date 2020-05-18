1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs neden kontrol altına alınamıyor?

Dünyada bütün ülkelerde görülen ve 300 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün neden kontrol altına alınamadığı merak edilirken yapılan bir araştırmada yeni veriler ortaya çıktı.
 18 Mayıs 2020 15:46
Yazdır
Koronavirüs neden kontrol altına alınamıyor?

Almanya'da ilk corona virüs vakasının tespit edilmesinden dört ay sonra yapılan bir araştırmada enfeksiyon zinciri analiz edildi. Sonuçlar salgını kontrol altına almanın neden bu kadar zor olduğunu ortaya koydu. İngiltere'de yayınlanan saygın tıp dergisi The Lancet'in son sayısında yayınlanan bir araştırma Covid -19'un semptomlar görülmeden ya da semptomlar görülür görülmez çok bulaşıcı olabildiğini gösterdi.Bilim adamları bu durumun sağlık tedbirleri için büyük bir zorluk oluşturduğunu belirtiyor. Zira ortalama 4 gün olan kuluçka döneminin çok kısa olduğu belirtiliyor. Araştırmanın yazarları "Covid-19'u küresel olarak kontrol altına almayı başarmanın çok zor olabileceğine" dikkat çekiyor.

Webasto vakalarının detaylı incelemesi

Bavyera Sağlık ve Gıda Güvenliği Dairesi'nden Merle Böhme, Robert Koch Enstitüsü'nden Udo Buchholz ve Berlin Charite Hastanesi'nden Victor Corman Münih kenti civarındaki Webasto otomotiv yedek parça şirketinde Almanya'da ilk tespit edilen corona virüs vakalarını inceledi. Almanya'da sıfır numaralı hasta Webasto'yu ziyaret eden bir Çinliydi.Araştırmaya göre virüs bulaşan kişiden hastalığı kapan 16 vakadan en az biri semptomları göstermeden virüsü bulaştırdı. Bunun beş vakada daha söz konusu olduğu belirtildi.En az dört vakada ise virüs bulaşan kişinin semptomların başladığı gün hastalığı diğer insanlara bulaştırdığı tespit edildi. Bu zaman diliminde beş vakanın daha olduğu belirtildi.

Kuluçka döneminin çok kısa olduğu ve testlerde negatif sonuç çıkabildiği belirtilen araştırmada, salgını küresel anlamda uzun dönemli olarak kontrol altına almayı başarmanın zor olduğu belirtildi.Köln Üniversitesi Hastanesi'nden araştırmacılar The Lancet'de bu araştırmanın sonuçlarını destekleyen bir değerlendirme yazdılar. Değerlendirmede "Bu semptomlar görülmeden yayılanların toplam vakaların yarısına kadarını oluşturduğu tahmini ile örtüşüyor. Bu salgını kontrol altına alma konusundaki en büyük engel" denildi.

Temas takip uygulaması acilen gerekiyor

Büyük bir yayılma durumunda geleneksel temas takibinin yeterli olmayacağını belirten Kölnlü uzmanlar bu nedenle "salgını etkili bir şekilde kontrol etkmek için" temas takibi uygulamaları gibi yeni teknolojilerin acilen gerekli olduğuna dikkat çekiyor.

Londra'daki Hijyen ve Tropik Tıp Okulu'ndan Annelies Wilder-Smith yaptığı bir değerlendirmede "Araştırma temas takibi ve temas edilenlerin karantinaya alınmasıyla iletim zincirinin takibinin önemini ortaya koyuyor" dedi ve temas takibini kullanan bütün ülkelerin yeni vaka sayısını azalttığını belirtti. Wilder-Smith Güney Kore, Tayvan, Hong Kong, Tayland, Vietnam ve Singapur'un temas takibi için gereken kaynak ve teknolojiyi sağlayarak başarılı olan ülkeler olduğunu belirtti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Okulları yeniden açan Fransa'da 70 öğrencide virüs tespit edildi
18 Mayıs 2020 17:06		 UMH güçleri stratejik Vatiyye Hava Üssü'nü ele geçirdi
18 Mayıs 2020 15:50
Virüs dış dünyadan izole yaşayan kabilelere de bulaştı
18 Mayıs 2020 15:25		 Çinli bilim insanlarından koronavirüse karşı yeni çözüm
18 Mayıs 2020 13:15
Trump, aşı ekibinin başına Müslüman doktoru getirdi
18 Mayıs 2020 11:26		 Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 800 bini geçti
18 Mayıs 2020 09:06
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum Kovid-19'dan zencefille kurtuldu
18 Mayıs 2020 04:13		 'Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir' iddiası
17 Mayıs 2020 20:57
Son makalesinde ülkesinin koronavirüsle mücadelesini yazan büyükelçi ölü bulundu
17 Mayıs 2020 12:32		 Virüs vaka sayısı sıralaması değişti.. Türkiye kaçıncı sırada
17 Mayıs 2020 10:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:14 - İçişleri: Kars'ta 3 terörist öldürüldü, 3 asker yaralı17:06 - Okulları yeniden açan Fransa'da 70 öğrencide virüs tespit edildi16:55 - Rekabetin korunması kanununda değişiklik teklifi TBMM'de16:51 - Benzin ve motorine zam yapıldı16:46 - Polis, kimliğini görmek isteyen vatandaşa hakaret etti16:35 - Cumhurbaşkanı, Putin'le salgınla mücadeleyi görüştü16:33 - Bir ilimizde, LGS ve YKS için, okullar 1 Haziran'da açılacak16:27 - Meslek lisesi, N95 maskenin seri üretimine başladı16:18 - Bakan Selçuk 'canlı sınıf'a katıldı, ders dinledi16:16 - Ankara'da bir usta soğuk baklava yaptı, siparişlere yetişemiyor!
16:14 - MSB, Cihat Yaycı'nın istifasını onayladı16:11 - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz mide ameliyatı geçirdi16:09 - Michael Jordan'ın imzalı ayakkabısı 560 bin dolara satıldı16:04 - FETÖ'den yargılanan 3 sanıktan birine hapis15:54 - 11 günlük bebeğin testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı15:50 - UMH güçleri stratejik Vatiyye Hava Üssü'nü ele geçirdi15:46 - Koronavirüs neden kontrol altına alınamıyor?15:43 - Kabine toplandı... Cumhurbaşkanı açıklama yapacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
A Haber'in skandal hatasına tepki yağdı, kanal özür diledi
MEB, liselerde sınıf geçmeye açıklık getirdi
Genelkurmay emrine atanan Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti
Bayramda sokağa çıkma yasağına bugün karar verilecek
Seyahat yasağı İstanbul'da Temmuz'a kadar devam edecek
Hem sıfır hem 2. el araç fiyatları yükselecek
Bir ilimizde, LGS ve YKS için, okullar 1 Haziran'da açılacak
Bu Pazar seçim olsa Cumhur İttifakı ipi göğüslüyor
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Prof. Kemal Sayar: Covid-19 sürecinde hemşirelerin hakkı yendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
larissa gacemer'in haklı serzenişi 3
Aynen aynen 3
ton balığı 1
nişan töreninde 30 kişiye corona bulaşması 3
petunya 3
dertleşecek insan bulamamak 1
15.05.2020'de hissedilen yaz sıcağı 1
seyahat yasağı 2
Yorum yasağı 6
Gündemi sözlükten takip etmek 1
SON İLANLAR
Sudurağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi 26 İşçi Alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam