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Michael Jordan'ın imzalı ayakkabısı 560 bin dolara satıldı

Amerikan Basketbol Ligi'nin efsane isimlerinden Michael Jordan'ın açık artırmaya çıkarılan imzalı ayakkabısı, 560 bin dolara alıcı buldu.
 18 Mayıs 2020 16:09
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Michael Jordan'ın imzalı ayakkabısı 560 bin dolara satıldı

Michael Jordan'ın 1985'te Chicago Bulls ile Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) ilk sezonunda giydiği imzalı ayakkabının açık artırması, müzayede şirketi Sotheby'ın internet sitesinden gerçekleştirildi.

Koleksiyoner Jordan Geller'ın 2012'den bu yana sahip olduğu ABD'li efsane basketbolcunun maç ayakkabısı, 560 bin dolara alıcı bularak beklenenden yaklaşık 4 kat fazla fiyata satıldı.

Öte yandan, müzayedede satılan bir çift ayakkabı için en yüksek fiyata ulaşılarak rekor kırıldı.
Anadolu Ajansı
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