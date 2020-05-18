Michael Jordan'ın imzalı ayakkabısı 560 bin dolara satıldı
Amerikan Basketbol Ligi'nin efsane isimlerinden Michael Jordan'ın açık artırmaya çıkarılan imzalı ayakkabısı, 560 bin dolara alıcı buldu.
|18 Mayıs 2020 16:09
|Yazdır
Michael Jordan'ın 1985'te Chicago Bulls ile Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) ilk sezonunda giydiği imzalı ayakkabının açık artırması, müzayede şirketi Sotheby'ın internet sitesinden gerçekleştirildi.
Koleksiyoner Jordan Geller'ın 2012'den bu yana sahip olduğu ABD'li efsane basketbolcunun maç ayakkabısı, 560 bin dolara alıcı bularak beklenenden yaklaşık 4 kat fazla fiyata satıldı.
Öte yandan, müzayedede satılan bir çift ayakkabı için en yüksek fiyata ulaşılarak rekor kırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Serhat Ulueren'den Fatih Terim'e şok sözler: Sen önce Başkanına bir geçmiş olsun de!
18 Mayıs 2020 09:01
|Beşiktaş aradığı kaleciyi buldu
18 Mayıs 2020 08:28
|UEFA, Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferini unutmadı
17 Mayıs 2020 22:12
|Mesut Özil'in destekleriyle Yunusemre'de 120 aileye yardım
17 Mayıs 2020 09:40
|TFF Başkanı: Takımlarda virüs çıksa dahi, pozitif çıkanları ayırarak yolumuza devam edeceğiz
16 Mayıs 2020 15:00
|Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması
15 Mayıs 2020 16:21
|Kororavirüs Fenerbahçe'ye de sıçradı
15 Mayıs 2020 15:22
|Rıdvan Dilmen: Herkes tiyatro peşinde
15 Mayıs 2020 08:16
|Galatasaray'da da koronavirüse rastlandı
15 Mayıs 2020 04:20
|Kasımpaşa'da da 2 futbolcuda koronavirüs çıktı
14 Mayıs 2020 15:05