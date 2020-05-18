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MSB, Cihat Yaycı'nın istifasını onayladı

Milli Savunma Bakanlığı, Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifasını onayladı
 18 Mayıs 2020 16:14
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MSB, Cihat Yaycı'nın istifasını onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevinden alınarak Genelkurmay Başkanlığı emrine atanan Tümamiral Cihat Yaycı, yeni görev yerine gitmeyerek istifasını sundu.

MSB, İSTİFAYI ONAYLADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da Yaycı'nın istifasını onayladı.

Cihat Yaycı kimdir?

Tümamiral Cihat Yaycı, ordudaki kripto FETÖ'cülerin ortaya çıkarılması için "FETÖMETRE" uygulamasını ortaya koyan isimdi.

Akdeniz'de 'Mavi Vatan' haritasını hazırlayan kişi olarak da bilinen Cihat Yaycı, 1966 yılında Elazığ'da doğdu. Deniz Lisesi'nden 1984 yılında mezun olan Cihat Yaycı, 1988 yılında Deniz Harp Okulu'nu bitirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli gemilerinde branş subaylığı, bölüm amirliği ve TCG YAVUZ ile TCG KEMALREİS'de II. Komutanlık görevlerinde bulunan Cihat Yaycı, 2005-2006 yıllarında TCG KEMALREİS Komutanı, 2011-2012 yılları arasında 5'inci Muhrip Filotillası Komodoru olarak görev yaptı.

İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı'dan Erdoğan açıklaması
NTV
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