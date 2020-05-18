Bir ilimizde, LGS ve YKS için, okullar 1 Haziran'da açılacak

Siirt Valiliğinin web sitesinden yapılanın açıklamanın 6. maddesinde, LGS ve YKS için okulların eğitime başlamasına yönelik tedbir yer almaktadır. Ancak, uygulama sadece istekli öğrencileri kapsayacaktır. Okul idareleri bu talimat gereğince 1 Haziran'dan itibaren sosyal mesafe koşullarını sağlayarak, öğrenci ve öğretmenleri buluşturacak.

Siirt Valiliğinin web sitesinden yapılan açıklama şu şekildedir.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 17.05.2020 Tarih ve 2020/22 Sayılı Kararı

18.05.2020

Karar Tarihi:17.05.2020

Karar No: 22

Konu: Covid-19 İle Mücadele Kapsamında Alınacak önlemler.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 17.05.2020 tarihinde saat 14:00'da Vali Ali Fuat ATİK Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

ALINAN KARARLAR;

1- Covid-19 ile mücadele kapsamında salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızı korumak amacıyla, Ramazan Bayramı Arifesi ve Bayram Sabahı İl ve İlçelerde bulunan mezarlık ziyaretlerinin yasaklanmasına,

2- Covid-19 ile mücadele kapsamında salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızı korumak amacıyla, Ramazan Bayramında İl, İlçe ve Köylerde Vatandaşlar tarafından toplu bayramlaşmaların yapılmamasına,

3- İl ve İlçelerde bulunan berber, güzellik salonu/merkezi ve kuaförlere gelen müşterilerin bilgilerinin (isim soyisim, telefon numarası, geldiği tarih ve saat) kayıt altına alınmasına,

4- İl ve İlçe Belediyeleri ekipleri tarafından berber, güzellik salonu/merkezi ve kuaförlerin denetimlerinin belirli periyotlarla yapılması, kurallara uymayan işletmeler ve kişiler hakkında idari ceza işlemlerinin yapılmasına,

5- Coronavirüs (Covid -19) salgınından tüm vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla il merkezinde ikamet eden (M. Y.) adlı kişinin izolasyon kurallarına uymaması nedeni ile ikameti ve işletmesinin de 15.05.2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmasına,

6- Pandeminin yarattığı kaygıyla birlikte sınav stresi artan öğrencilerin öğretmenleriyle, sınıfta ders çalışmaları amacıyla; İl ve İlçelerimizde bulunan okullarda okuyan, Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girecek 8'inci sınıf öğrencileri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 12'nci sınıf öğrencilerinin, idarelerin sosyal mesafe koşullarını sağlamak kaydı ile 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren istekli öğrencilerin Velilerinin onayı ile okullarında eğitime başlamasına,

7- ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin, 18 Mayıs -26 Haziran 2020 tarihleri arasında açık bulundurulacak olan İlimiz ve İlçelerimizin nüfus müdürlüklerine T.C. Kimlik Kartı Başvurusu ile sınırlı olmak üzere, sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek koşuluyla Vasisinin eşliğinde 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,

KARAR verilmiştir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Haber kaynağı için tıklayınız.