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Polis, kimliğini görmek isteyen vatandaşa hakaret etti

Batman'da sivil polisler GBT uygulaması yaptı. Kimliği istenen bir vatandaşın, polislerin kimliklerini görmek istemesi üzerine tartışma çıktı. Polisin 'Hayvan! Maske için değil, senden polis kimlik istiyor vereceksin' ifadeleri tepki çekti.
 18 Mayıs 2020 16:46
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Polis, kimliğini görmek isteyen vatandaşa hakaret etti

Batman'da GBT (Genel Bilgi Toplama) uygulaması yapan sivil polisler, maske takmayan bir vatandaştan kimliğini istedi. Bunun üzerine şahıs da polislerin kimlik göstermesini isteyince tartışma çıktı. Kimlik istenen polis, şahsın bu isteği karşısında hakaret edip kelepçe takmaya çalıştı.

Polisin vatandaşın boğazına sarıldığı görüntüler çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"HAYVAN! POLİS KİMLİK İSTİYORSA VERECEKSİN"

Kameralara yansıyan görüntülerde, direnen şahıs polislere "Maske için kelepçe mi takacaksın?" diye bağırırken, polis de şahsa "Hayvan! Maske için değil, senden polis kimlik istiyor vereceksin" şeklinde tepki gösteriyor.

Şahıs gözaltına alınırken arbede sırasında araya giren vatandaşların Ramazan ayı hatırlatmasına polisin "Ramazan yok bize Ramazan. Ramazan bize değil mi Ramazan" diyerek tepki verdiği görülüyor.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepkilere neden oldu.
Sözcü
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