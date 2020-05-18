Okulları yeniden açan Fransa'da 70 öğrencide virüs tespit edildi
|18 Mayıs 2020 17:06
|Yazdır
Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, ülke genelinde 11 Mayıs'ta açılan 40 bin okulda 70 öğrencide Kovid-19'a rastlandığını belirtti.
Bu öğrencilerin gittiği okulların tekrar kapatıldığını ifade eden Blanquer, okula gitmeyen öğrencilerde ortaya çıkan psikolojik sorunların kendisini endişelendirdiğini söyledi.
Fransa'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 16 Mart'ta üniversiteler dahil tüm okullar kapatılmıştı. 11 Mayıs'ta kreş, ana ve ilkokullar açılmıştı. Bugün ise salgının etkili olmadığı bölgelerde ortaokullar açıldı.
Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verildi. Hijyen kurallarının yanı sıra ortaokulda maske kullanımı zorunlu oldu.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 108'e, vaka sayısı ise 216 bin 30'a yükseldi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|UMH güçleri stratejik Vatiyye Hava Üssü'nü ele geçirdi
18 Mayıs 2020 15:50
|Koronavirüs neden kontrol altına alınamıyor?
18 Mayıs 2020 15:46
|Virüs dış dünyadan izole yaşayan kabilelere de bulaştı
18 Mayıs 2020 15:25
|Çinli bilim insanlarından koronavirüse karşı yeni çözüm
18 Mayıs 2020 13:15
|Trump, aşı ekibinin başına Müslüman doktoru getirdi
18 Mayıs 2020 11:26
|Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 800 bini geçti
18 Mayıs 2020 09:06
|Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum Kovid-19'dan zencefille kurtuldu
18 Mayıs 2020 04:13
|'Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir' iddiası
17 Mayıs 2020 20:57
|Son makalesinde ülkesinin koronavirüsle mücadelesini yazan büyükelçi ölü bulundu
17 Mayıs 2020 12:32
|Virüs vaka sayısı sıralaması değişti.. Türkiye kaçıncı sırada
17 Mayıs 2020 10:33