Kars'ta 3 terörist öldürüldü, 1 asker şehit oldu
|18 Mayıs 2020 17:29
|Yazdır
Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yurtta terör açısından kritik bölgeler arasında gösterilen ilçedeki Çemçe bölgesine, jandarma komando birliklerce operasyon düzenlendi.
Operasyon sırasında teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 3 askeri personel yaralandı.
Çatışmada, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Silah arkadaşlarınca helikopterle Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılan yaralı askerlerden biri kurtarılamayarak şehit oldu.
Diğer yaralı askerlerin tedavisi sürüyor.
Kars Valisi Türker Öksüz de hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Ayrıca bölgede teröristlere yönelik operasyonun hava destekli devam ettiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı tutuklandı
18 Mayıs 2020 17:50
|FETÖ'den yargılanan 3 sanıktan birine hapis
18 Mayıs 2020 16:04
|Çatışmada yaralanan asker, 6 gün sonra şehit oldu
18 Mayıs 2020 15:06
|Adana'da FETÖ sanığının tutukluluğunun devamına kararı verildi
18 Mayıs 2020 11:46
|PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınakta ilk yardım malzemeleri ele geçirildi
18 Mayıs 2020 09:28
|DHKP-C destekçisi Taylan Kulaçoğlu gözaltında
18 Mayıs 2020 04:49
|Güvenlik korucusunun kanı yerde kalmadı
17 Mayıs 2020 18:22
|FETÖ'nün 'bahçıvanı' ve mahrem imamlarına saklanmaları için 'gaybubet evi' kiralamışlar
17 Mayıs 2020 11:41
|Adil Öksüz'ü serbest bırakan astsubay ankesörden aranmış
17 Mayıs 2020 11:15
|Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi
16 Mayıs 2020 13:49