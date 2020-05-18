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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 18 Mayıs 2020 17:24
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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış AlışSatış
ABD Doları 6,91406,9150 6,8840 6,8850
Avro 7,49307,4940 7,4730 7,4740
Sterlin 8,39608,4380 8,3680 8,4100
İsviçre Frangı 7,10407,1400 7,0760 7,1110
ANKARA
ABD Doları 6,92006,9650 6,8540 6,9040
Avro 7,49507,5500 7,4330 7,5130
Sterlin 8,31708,5290 8,3140 8,4590
Anadolu Ajansı
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