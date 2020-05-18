Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|18 Mayıs 2020 17:24
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,9140
|6,9150
|6,8840
|6,8850
|Avro
|7,4930
|7,4940
|7,4730
|7,4740
|Sterlin
|8,3960
|8,4380
|8,3680
|8,4100
|İsviçre Frangı
|7,1040
|7,1400
|7,0760
|7,1110
|ANKARA
|ABD Doları
|6,9200
|6,9650
|6,8540
|6,9040
|Avro
|7,4950
|7,5500
|7,4330
|7,5130
|Sterlin
|8,3170
|8,5290
|8,3140
|8,4590
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