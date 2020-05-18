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Ankara'da, öğrenciler EBA'yı kullanırken, öğretmenler kullanmadı

Öğretmenler arasında EBA'yı en fazla kullanan il Zonguldak oldu. Zonguldak'ı Ardahan, Bilecik ve Bitlis takip etti.. Türkiye'nin en büyük ikinci ili olan Ankara ise öğrenci kullanımında 4. sırada yer alırken, öğretmen kullanımında ilk 10'a girememesi ilginç bulundu.
 18 Mayıs 2020 17:31
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Ankara'da, öğrenciler EBA'yı kullanırken, öğretmenler kullanmadı

18 Mayıs 2020 tarihi itibariyle, EBA'yı en fazla kullanan iller belli oldu. Öğretmenler arasında EBA'yıo en fazla kullananlar sırasıyla Zonguldak, Ardahan, Bilecik, Bitlis, Burdur ve Düzce oldu.

Öğrenciler arasında ise en fazla EBA'yı kullanan iller ise Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Ankara, Burdur, Kastamonu oldu.

Ankara ilinde, öğrencilerin EBA'yı kullanımda 3. sırada yer alırken, öğretmenlerin Ankara ilinde ilk 10'a girememesi ilginç bulundu.
Memurlar.Net
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