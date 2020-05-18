ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak
ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, beyaz çayın kilogramını 575 liradan satın alacaklarını bildirdi.
|18 Mayıs 2020 18:11
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ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, beyaz çayın kilogramını 575 liradan satın alacaklarını bildirdi.
Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın birinci sürgün yaş çay alım sezonunun açılmasıyla beyaz çay alımı da gerçekleştireceklerini belirtti.
Yağışlı havalarda beyaz çay alımı yapmayacaklarını ifade eden Alim, "Geçen yıl 287 kilogram beyaz çay aldık. Bu yıl da alımlarımıza devam edeceğiz." dedi.
Alim, beyaz çayın üretiminin büyük dikkat ve çaba gerektirdiğine dikkati çekerek, "Beyaz çayın kilogramını 575 liradan satın alacağız. Beyaz çay satışlarında maliyetleri yükseltmemek ve üreticilerin çay tomurcuğundan elde ettikleri gelirin devamını sağlamak amacıyla bu yıl çay tomurcuğu alım fiyatını yükseltmedik." diye konuştu.
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