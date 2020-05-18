Klimayı çalıştırdı, otomobil alev topuna döndü
Tokat'ta, sürücüsünün klimayı çalıştırdığı seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev aldı. Aracı saran alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
|18 Mayıs 2020 18:19
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Olay, saat 15.00 sıralarında, kent merkezindeki Pazar Pazarı kavşağında meydana geldi.
Niksar kavşağından Karşıyaka bölgesine giden Rıza Fındık (45) yönetimindeki 60 BA 908 plakalı otomobil, klima çalıştırılınca motor kısmından alev aldı.
Yol kenarına çektiği aracından inen Fındık, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede alev topuna dönen otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangın sonrası otomobil, kullanılmaz hale geldi.
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