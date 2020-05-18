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Kedisine zulmeden şahsa 950 lira para cezası

Eskişehir'de sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında kedisini döverek zulmeden yabancı uyruklu şahsa 950 lira para cezası kesildi.
 18 Mayıs 2020 18:54
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Kedisine zulmeden şahsa 950 lira para cezası

Eskişehir'de Pooya Sedighi (32) isimli yabancı uyruklu şahıs, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında beyaz tüylü kedisini döverek koltuğa fırlattı.

Yayını izleyen hayvanseverler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi ve şahıs evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın ardından kedinin vücudunun bazı kısımlarında çatlaklar oluşurken, cani şahıs hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 950 lira para cezası kesildi.
İhlas Haber Ajansı
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