Yasağa uymayan iki gence 17 bin TL ceza
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kaçarken yakalanan motosikletin sürücüsü ve arkadaşına 17 Bin 360 TL cezai işlem uygulandı.
|18 Mayıs 2020 19:10
|Yazdır
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kaçarken yakalanan motosikletin sürücüsü ve arkadaşına 17 Bin 360 TL cezai işlem uygulandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosikletin sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Kaçmaya çalışan gençler, kısa sürede yakalandı.
Yapılan kimlik kontrolü ve motosiklet üzerinde yapılan inceleme sonucunda sürücü İbrahim K.(18)' ya ehliyetsiz araç kullanmak, sokağa çıkma yasağına uymama ve 20 yaş altı kısıtlamasına uymama nedeniyle 11 bin TL, yanındaki arkadaşı Anas İ.'ye(16) 6 bin 360 TL para cezası uygulandı. Sigortası olmayan motosiklet, çekici yardımıyla otoparka çekildi.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Normalleşme adımlarının sonucunu bu hafta göreceğiz
18 Mayıs 2020 18:29
|Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz mide ameliyatı geçirdi
18 Mayıs 2020 16:11
|Bilim Kurulu Üyesi: Keyif için AVM'ye değil kırlara gidin
18 Mayıs 2020 15:23
|Sema kapılarının açıldığı Kadir Gecesi yarın idrak edilecek
18 Mayıs 2020 15:00
|'İnek otlatırken EBA'da canlı derse katılan kız' hukuk okumak istiyor
18 Mayıs 2020 14:40
|Koronavirüsün yeni merkezi Latin Amerika oluyor
18 Mayıs 2020 12:27
|Uzmanlardan kene uyarısı: Vaka sayısı dörde katlanabilir
18 Mayıs 2020 12:04
|İki yıl önce sitem ettiği yerde bu kez Bakan Kurum'a teşekkür etti
18 Mayıs 2020 11:49
|Hayvanlara mama bırakan adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
18 Mayıs 2020 11:01
|Diyarbakır'da jandarma nesli tükenmekte olan Fırat Kaplumbağası buldu
18 Mayıs 2020 10:28