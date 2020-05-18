Erdoğan: Eğitimi öğretimi bu yıl kapattık, kreşler açılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Eğitim öğretim yılını sona erdirdik.' dedi.
|18 Mayıs 2020 19:24
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Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.30'da başladı. 19.00 itibariyle toplantı sona erdi. Toplantı, sekizinci kez video konferans yöntemiyle yapıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında açıklama yaptı.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan satır başları:
- Eğitim öğretim yılını sona erdirdik. Eylül ayında başlayacak. Kurs ve bezeri takvimler kendi taviminde devaöm edecek. Kreşler ve yaşlı bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecek.
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