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Erdoğan: Sınırlarımızı kapatıp salgının geçmesini bekleyemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Tüm sınırları kapatıp salgının bitişini bekleyemeyiz. Hiçbir şey bir kaç ay öncesi gibi olmayacaktır. Yeni dönem kontrollü sosyal hayat diye tanımlıyoruz. Maske kullanmayı alışkanlık haline getireceğiz.
 18 Mayıs 2020 19:26
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Erdoğan: Sınırlarımızı kapatıp salgının geçmesini bekleyemeyiz

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.30'da başladı. 19.00 itibariyle toplantı sona erdi. Toplantı, sekizinci kez video konferans yöntemiyle yapıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan satır başları:

- En önemli konu korona ile ilgili gelişmelerdir. Tüm sınırları kapatıp salgının bitişini bekleyemeyiz. Hiçbir şey bir kaç ay öncesi gibi olmayacaktır. Yeni dönem kontrollü sosyal hayat diye tanımlıyoruz. Maske kullanmayı alışkanlık haline getireceğiz.

- Normalleşme takviminin sürmesi vaka sayısının sıfırlanmasıyla mümkün. Salgıın seyrinde olumsuz bir gelişme olursa bazı tedbirleri sert şekilde yeniden uygulamak durumunda kalabiliriz.

- 15 ilimizde sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Teşekkür ediyorum. Çay hasadı için gidecekler yarın yola çıkabilecektir.
Memurlar.Net
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