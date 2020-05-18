Erdoğan açıkladı: İşte camilerin açılacağı tarih
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz.
|18 Mayıs 2020 19:31
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.30'da başladı. 19.00 itibariyle toplantı sona erdi.
CAMİLERİN AÇILACAĞI TARİH BELLİ OLDU
Erdoğan açıklamasında, '29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz' dedi.
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