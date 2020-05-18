15 ilde, seyahat kısıtlaması 15 gün uzatıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 15 ilde, seyahat kısıtlaması 15 gün uzatıldı
|18 Mayıs 2020 19:34
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Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.30'da başladı. 19.00 itibariyle toplantı sona erdi. Toplantı, sekizinci kez video konferans yöntemiyle yapıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında açıklama yaptı.
Çarşamba günü gençlerimizle ilgili esneklik yine uygulanacaktır. Seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.
15 ilde seyahat kısıtlaması 15 gün boyunca uzatıldı.
İşte seyahat kısıtlaması devam 15 il
Ankara,
Balıkesir,
Bursa,
Eskişehir,
Gaziantep,
İstanbul,
İzmir,
Kayseri,
Kocaeli,
Konya,
Manisa,
Sakarya,
Samsun,
Van,
Zonguldak
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