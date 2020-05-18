MEB: Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran'a kadar devam edecek
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim sürecinin, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini duyurdu.
|18 Mayıs 2020 20:25
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