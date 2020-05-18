Bakan Zümrüt Selçuk: 11,5 milyar lira destek sağlandı
|18 Mayıs 2020 21:09
|Yazdır
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hayata geçirilen Sosyal Koruma Kalkanı'yla dönemsel ihtiyaç sahiplerine 11,5 milyar lira destek sağlandığını bildirdi.
Selçuk, Twitter hesabından, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılan ödemelere dair bilgileri paylaştı.
Sosyal destek programının 1. fazıyla 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, 2. fazıyla 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira, 3. fazıyla 1 milyon 13 bin 287 haneye 1 milyar 13 milyon 287 bin lira ödendiğini bildiren Selçuk, şunları kaydetti:
"Kısa çalışma ödeneğiyle 3 milyon 50 bin 854 çalışana 4 milyar 855 milyon 413 bin 106 lira, nakdi ücret desteğiyle 878 bin 614 çalışana 441 milyon 169 bin 757 lira, işsizlik ödeneğiyle 591 bin 894 kişiye 730 milyon 894 bin 637 lira ödeme yapıldı. Kovid-19'la mücadele sürecinde dönemsel ihtiyaç sahiplerine 11,5 milyar lira destek sağladık."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İçişleri'nden Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
18 Mayıs 2020 22:13
|Fahrettin Altun: Hainleri bu topraklardan kazıyacağız
18 Mayıs 2020 21:51
|Bakan Selçuk'tan 'uzaktan eğitim süreci' açıklaması
18 Mayıs 2020 21:41
|Şırnak Üniversitesi'nden Aydınlık'a cevap... Bunlar FETÖ taktikleri
18 Mayıs 2020 21:36
|Diyanet İşleri Başkanı'ndan Ayasofya Camili mesaj
18 Mayıs 2020 21:22
|Bakan Akar şehit asker için taziye mesajı yayımladı
18 Mayıs 2020 21:14
|İşte Cihat Yaycı'nın istifa dilekçesi
18 Mayıs 2020 21:12
|Vali açıkladı: Belirtiye bakılmaksızın Kovid-19 testi yapılacak
18 Mayıs 2020 21:11
|İletişim Başkanlığından dolandırıcılık uyarısı
18 Mayıs 2020 21:07
|Veriler açıklandı. Vaka sayısı bin sınırına yaklaştı
18 Mayıs 2020 20:03