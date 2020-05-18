Bakan Akar şehit asker için taziye mesajı yayımladı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Halil Çakır için taziye mesajı yayımladı.
|18 Mayıs 2020 21:14
|Yazdır
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Halil Çakır için taziye mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şehit Çakır'ın, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesinde 12 Mayıs'ta keşif, gözetleme faaliyetini yürütürken şarapnel parçasının başına isabet etmesiyle ağır yaralandığı ve tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesi'nde bugün şehit olduğu belirtildi.
Bakan Akar, şehit er için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İçişleri'nden Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
18 Mayıs 2020 22:13
|Fahrettin Altun: Hainleri bu topraklardan kazıyacağız
18 Mayıs 2020 21:51
|Bakan Selçuk'tan 'uzaktan eğitim süreci' açıklaması
18 Mayıs 2020 21:41
|Şırnak Üniversitesi'nden Aydınlık'a cevap... Bunlar FETÖ taktikleri
18 Mayıs 2020 21:36
|Diyanet İşleri Başkanı'ndan Ayasofya Camili mesaj
18 Mayıs 2020 21:22
|İşte Cihat Yaycı'nın istifa dilekçesi
18 Mayıs 2020 21:12
|Vali açıkladı: Belirtiye bakılmaksızın Kovid-19 testi yapılacak
18 Mayıs 2020 21:11
|Bakan Zümrüt Selçuk: 11,5 milyar lira destek sağlandı
18 Mayıs 2020 21:09
|İletişim Başkanlığından dolandırıcılık uyarısı
18 Mayıs 2020 21:07
|Veriler açıklandı. Vaka sayısı bin sınırına yaklaştı
18 Mayıs 2020 20:03