Diyanet İşleri Başkanı'ndan Ayasofya Camili mesaj
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "29 Mayıs'ta Camilerimize Kavuşuyoruz.Elhamdülillah." dedi. Erbaş'ın, mesajında, Ayasofya Camisini kullanması dikkatleri çekti.
|18 Mayıs 2020 21:22
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mayıs itibariyle kademeli olarak camileri ibadete açacaklarını belirtmişti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "29 Mayıs'ta Camilerimize Kavuşuyoruz. Elhamdülillah." dedi.
Ali Erbaş'ın kullandığı görselde Sultanahmet Camisi ve Ayasofya yer aldı. İşte Erbaş'ın o paylaşımı:
29 Mayıs'ta Camilerimize Kavuşuyoruz.Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) May 18, 2020
Elhamdülillah. pic.twitter.com/YLm77ZhG0L
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