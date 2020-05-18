1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bayrak asarken itfaiyenin merdiveni devrildi: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle aydınlatma direklerine Türk bayrağı asılırken, itfaiyenin merdiveni devrildi. Merdivendeki 2 görevli yaralandı.
 18 Mayıs 2020 21:27
Yazdır
Bayrak asarken itfaiyenin merdiveni devrildi: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle aydınlatma direklerine Türk bayrağı asılırken, itfaiyenin merdiveni devrildi. Merdivendeki 2 görevli yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Ergani ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi aydınlatma direklerine Türk bayrağı asma çalışmaları sırasında itfaiyenin merdiveni devrildi. Bu sırada merdivende bulunan itfaiye eri Hüsamettin Bilgin ile belediye personeli Bedri Kan, düşüp, yaralandı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, hastanede yaralıları ziyaret edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cezaevinden izinli çıkan çocuk hırsızlıktan tutuklandı
18 Mayıs 2020 18:38		 Polis, kimliğini görmek isteyen vatandaşa hakaret etti
18 Mayıs 2020 16:46
Zillere basarak yardım isteyen adamın cesedi bulundu
18 Mayıs 2020 14:21		 Kendini polis olarak tanıtıp 16 vatandaşını gasp etti
18 Mayıs 2020 12:29
Polisin ceza kestiği kişi, gazeteciyi 'Annem medya danışmanı' diye tehdit etti
18 Mayıs 2020 12:25		 Adıyaman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
18 Mayıs 2020 12:13
Adana'da eşinin terk ettiği koca üç çocuğuyla polise sığındı
18 Mayıs 2020 11:48		 Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
18 Mayıs 2020 11:08
Cezaevinden izinli çıkıp çalıntı motosiklet satarken yakalandı
18 Mayıs 2020 10:53		 Geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
18 Mayıs 2020 10:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:22 - 'Karantina ekipleri' Türkiye'nin gülen yüzü oldu22:13 - İçişleri'nden Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıklaması21:56 - Sadece burada yetişiyor, pazara inmeden tarlada satılıyor21:51 - Fahrettin Altun: Hainleri bu topraklardan kazıyacağız21:46 - Yanar halde düşürdüğü sigara aracını kül etti21:41 - Bakan Selçuk'tan 'uzaktan eğitim süreci' açıklaması21:36 - Şırnak Üniversitesi'nden Aydınlık'a cevap... Bunlar FETÖ taktikleri21:31 - Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi21:27 - Bayrak asarken itfaiyenin merdiveni devrildi: 2 yaralı21:22 - Diyanet İşleri Başkanı'ndan Ayasofya Camili mesaj
21:21 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri21:14 - Bakan Akar şehit asker için taziye mesajı yayımladı21:12 - İşte Cihat Yaycı'nın istifa dilekçesi21:11 - Vali açıkladı: Belirtiye bakılmaksızın Kovid-19 testi yapılacak21:09 - Bakan Zümrüt Selçuk: 11,5 milyar lira destek sağlandı21:07 - İletişim Başkanlığından dolandırıcılık uyarısı20:52 - Yargıçlar Sendikası eski Başkanı'na 'hakaret ve iftira' davası20:25 - MEB: Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran'a kadar devam edecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, liselerde sınıf geçmeye açıklık getirdi
Bir ilimizde, LGS ve YKS için, okullar 1 Haziran'da açılacak
A Haber'in skandal hatasına tepki yağdı, kanal özür diledi
'Bayramda 4 gün boyunca 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak'
Genelkurmay emrine atanan Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti
Bayramda sokağa çıkma yasağına bugün karar verilecek
Seyahat yasağı İstanbul'da Temmuz'a kadar devam edecek
Hem sıfır hem 2. el araç fiyatları yükselecek
Erdoğan: Eğitimi öğretimi bu yıl kapattık, kreşler açılacak
Genar Araştırması: Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
keskin bıçak 1
Okullarin bu dönem tamamen kapanmasi 1
ramazan bayramında 4 günlük sokağa çıkma yasağı 8
dilan polat 2
dertleşecek insan bulamamak 1
Yerli otomobil yüzde 5 ucuz olacak 2
15.05.2020'de hissedilen yaz sıcağı 1
kim milyoner olmak isterin görme engelli yarışmacısı 1
ton balığı 1
kene vakalarındaki artış 2
SON İLANLAR
Sudurağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi 26 İşçi Alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam