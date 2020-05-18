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Türkiye, bir ülkeye daha tıbbi yardım gönderdi

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılmak üzere Tunus'a gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan kargo uçağı, başkent Tunus'taki Uluslararası Kartaca Havalimanına ulaştı.
 18 Mayıs 2020 22:31
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Türkiye, bir ülkeye daha tıbbi yardım gönderdi

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ali Onaner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk Hava Yollarının en büyük uçağı B777300 kargo uçuşu ile gelen yardımları başkentte karşıladıklarını ifade etti.

Onaner, geçen hafta da Tunus'un güneyindeki Cerbe adasına yardım malzemeleri teslim edildiğini belirtti

"Birlikte yeneceğiz" etiketiyle paylaştığı mesajında Onaner, Kovid19'la mücadeledesinde Türkiye'nin Tunus'a verdiği desteğin devam ettiğini kaydetti.

Yardım paketlerinin üzerinde Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözü ile "Türkiye'den Tunus halkına sevgilerle" ifadesi yer aldı.

Büyükleçi Onaner, yardımların karşılanması ve yetkililere tesliminde hazır bulundu.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Tunus'un salgınla mücadele çabalarını destekleme kapsamında Türkiye'den tıbbi yardım sevkiyatı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca yardımların, bireysel koruyucu malzemeler, tıbbi kıyafetler ve cerrahi maskelerden oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Ajansı
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