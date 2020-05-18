1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Bisikletli koronavirüs timleri' atık maske ve eldiven topluyor

Konya'da Karatay Belediyesince kurulan bisikletli ekipler, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokaklarda atık maske ve eldiven topluyor.
 18 Mayıs 2020 22:37
Yazdır
'Bisikletli koronavirüs timleri' atık maske ve eldiven topluyor

Konya'da kurulan bisikletli ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa atılan maske ve eldivenleri topluyor.

Kentin metropol ilçelerinden Karatay'da belediye, sokağa atılan ve salgın için oldukça riskli görülen maske ve eldivenleri toplamak için çalışma başlattı.

Karatay Belediyesi Sıfır Atık Biriminden seçilen, tulum, çift kat maske ve eldiven giyen personele, üç tekerli bisikletler temin edildi.

Cadde ve sokakların yanı sıra kaldırımlarda da faaliyetini sürdüren ekipler, sokaklarda kullanılmış maskeleri bisikletin arkasına monte edilen ve üst düzey izolasyon sağlanan kapalı kutuda biriktiriyor.

Atıkları toplamak için uzun mandallı çubukları kullanan ekipler, 7 gün 24 saat verdikleri mesai ile toplum sağlığına önemli katkı sağlıyor.

"Sokağa atılan maske ve eldivenler ciddi tehlike oluşturuyor"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgınla mücadelenin seferberlik ruhuyla sürdürüldüğünü söyledi.

Sağlıklı toplum ve çevre için gece gündüz mesai harcadıklarını anlatan Kılca, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, sokağa atılan kullanılmış maske ve eldivenleri toplamak üzere 'bisikletli koronavirüs timi' oluşturduk. Bisikleti kullanımı kolay ve pratik olduğu için tercih ettik. Şehrimizin birçok noktasında kullanılmış maske ve eldivenler için atık toplama istasyonu kurduk. Halkın yoğun olduğu yerlerde atık toplama noktalarımız var ama sokağa atılanlar ciddi tehlike oluşturuyor. Hassas bir dönemden geçtiğimiz için ekibimizle bu atıkları günlük olarak toplamaya gayret ediyoruz."

Kılca, toplanan atıkların bir dizi işlemlerin ardından üst düzey tedbirlerle Tıbbi Atık Sterilizasyon Merkezi'ne gönderildiğini belirterek, "Buraya götürülmeden önce atıklar 72 saat iç içe geçirilen torbalarda bekletiliyor. Daha sonra merkeze gönderiyoruz. Halkımızın sağlığı için bu hizmetleri vermeye gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Adem Soydan ise bisikletli ekipleri gördüğünde şaşırdığını dile getirerek, "Kaldırımda ve yolda atık maskeleri topladıklarını öğrendiğimde gurur duydum. Bu süreci devletimiz en iyi şekilde idare ediyor. Vatandaşlarımızın da kullandıkları maskeleri sokağa atmaması gerekiyor. Biz de üzerimize düşeni yapmalıyız. El birliğiyle bu sıkıntılı günleri atlatacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Vali Hanım Çileği' üreticinin yüzünü güldürdü
18 Mayıs 2020 23:16		 Şile'de 'sosyal mesafeli' oteller müşteri almaya başladı
18 Mayıs 2020 22:45
Amasya Belediyesinden 15 bin haneye sosyal destek kartı
18 Mayıs 2020 22:28		 Sadece burada yetişiyor, pazara inmeden tarlada satılıyor
18 Mayıs 2020 21:56
Kedisine zulmeden şahsa 950 lira para cezası
18 Mayıs 2020 18:54		 Klimayı çalıştırdı, otomobil alev topuna döndü
18 Mayıs 2020 18:19
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak
18 Mayıs 2020 18:11		 Sokağa çıkma izninden dönmemişti, cansız bedeni bulundu
18 Mayıs 2020 18:01
İftar yemeği verdiler, 13 kişiye koronavirüs bulaştı
18 Mayıs 2020 17:33		 Çok nadir görülen bu çiçeği koparana 60 bin TL ceza
18 Mayıs 2020 17:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:01 - Memurun farklı statüdeki bir göreve atanma prosedürü nasıl olur?00:00 - Ankara da iki okulun hizmet alanı değişti23:48 - 3 öğretmen her gün bedava pide dağıtıyor23:43 - İçişleri Bakanı Soylu'dan Müyesser Yıldız'a tepki23:38 - HDP'li Altınova Belediye Başkanı Budak tutuklandı23:33 - Denetim ekibinin testi pozitif çıktı, 50 kişi karantinaya alındı23:27 - 'Koronavirüsten korunmak isterken aracınızı yakmayın'23:21 - 'Pandemi sonrası Milli Eğitim Şurası toplanmalı'23:16 - 'Vali Hanım Çileği' üreticinin yüzünü güldürdü23:11 - İstanbul trafiğinde 207 noktada koronavirüs denetimi
23:06 - Beşiktaşlı 5 futbolcu karantinadan çıktı23:00 - Prof. Dr. Bükte: Başarımızın en büyük sebebi 'erken teşhis'22:52 - Belediye işçisinin bayrak sevgisi duygulandırdı22:45 - Şile'de 'sosyal mesafeli' oteller müşteri almaya başladı22:39 - Çavuşoğlu, yardım talebinde bulunan ülke sayısını açıkladı22:37 - 'Bisikletli koronavirüs timleri' atık maske ve eldiven topluyor22:36 - Avrupa'nın en genci Türkiye22:31 - Türkiye, bir ülkeye daha tıbbi yardım gönderdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara da iki okulun hizmet alanı değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
3 ile daha maske takma zorunluluğu getirilmesi 2
Okullarin bu dönem tamamen kapanmasi 1
sosyal mesafe 2
bre utanmazlar,bre ahlaksızlar 1
okulların eylülde açılmasını öngörüyoruz 1
dilan polat 2
seyahat yasağı 8
petunya 2
kim milyoner olmak isterin görme engelli yarışmacısı 1
sensörlü lamba 1
SON İLANLAR
Sudurağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi 26 İşçi Alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam