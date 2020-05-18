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Belediye işçisinin bayrak sevgisi duygulandırdı

Kilis Belediyesinde temizlik işlerinde görevli Hasan Çil (40), Türk bayrağının ipe dolandığını görmesi üzerine çök kamyonun üzerine çıkarak bayrağı düzeltikten sonra öpmesi duygulu onlar yaşanırken güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
 18 Mayıs 2020 22:52
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Belediye işçisinin bayrak sevgisi duygulandırdı

Kilis Belediyesinde temizlik işlerinde görevli Hasan Çil (40), Türk bayrağının ipe dolandığını görmesi üzerine çök kamyonun üzerine çıkarak bayrağı düzeltikten sonra öpmesi duygulu onlar yaşanırken güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde 6 yıldır, çöp kamyonu süren Hasan Çil, sabah saat 06.00 sıralarında Mercidabık Mahallesi Dağlı Sokak üzerinde bulunan muhtarlık binasının önünde bulunan Türk bayrağı rüzgen nedeniyle ipe dalandı. Bayrağın dolandığını gören Hasan Çil kamyoneti geriye alarak, üzerine çıkarak bayrağı düzelttikten sonra öptü. Daha sonra kamyona binerek, rütin görevine döndü. Bu esnada Meridabık Mahallesi Muhtarı Mustafa Akmanlar'ı arayan mahalle sakinleri bir kişinin bayrağı çalmaya çalıştığını ihbar etti. Muhtar Akmanlar, bayrağın yerinde olduğunu görünce güvenlik kamerasını inceledi. Türk bayrağını çalınma girişimi olmadığı temizlik işlerinde görevli personel tarafından düzeltildiğini görünce belediye ile irtibata geçerek, kamyon sürücüsü Hasan Çil ile irtibata geçerek, kendisine bu duygu yüklü yaklaşımı nedeniyle Türk bayrağı hediye etti.

Hasan Çil, "Türk bayrağının 2 aydır dalgalandığını, geçerken bakarak geçiyordum. Bugün göremeyince, dönüp baktığımda bayrağın sarılı olduğunu gördüm. sonra kamyonun üzerine çıkıp düzelttim. Her Türk genci gibi bayrağımıza alon saygımızdan dolayı bunu yaptım, Bizim için bayram namu, demektir" dedi.

Meridabık Mahallesi Muhtarı Mustafa Akmanlar, Sahuru yaptıktan sonra yattığını ifade ederek, "Bir telefon geldi, muhtarım bayrağı çalıyorlar. Dışarı çıktım baktım kimse yok, sonra güvenlik kamerasını inceledim. Temizlik görevlisi arkadaşımız, aracın üzerine çıkarak bayrağı düzeltiyor. Akabinde öpüyor. Beni çok duygulandırdı. Arkadaşımızın davranışı takdirle karşılanacak bir olaydır. Muhtarlık olarak kendisine bayrağımızı hediye ettik" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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