1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Beşiktaşlı 5 futbolcu karantinadan çıktı

Beşiktaşlı futbolcular Kevin Prince Boateng, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Victor Ruiz ve Kevin N'Koudou, yurt dışı dönüşünde 14 gün kaldıkları karantina yurdundan dün gece ayrıldı. Ayrıca Gençlerbirliği forması giyen Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan da Güngören'deki karantina yurdundan çıktı.
 18 Mayıs 2020 23:06
Yazdır
Beşiktaşlı 5 futbolcu karantinadan çıktı

Koronavirüs sebebiyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından futbolcular kulüplerinden izin alarak ülkelerine gitmişti.

Takımların antrenmanlara başlamasının ardından Türkiye'ye dönüş yapan Beşiktaşlı Boateng, Lens, Ljajic, Ruiz ve N'Koudou; Gençlerbirliği'nde forma giyen Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan ile Altaylı Kappel'in 14 günlük karantina süreleri doldu. Oyuncular 18 Mayıs itibarıyla sürelerinin dolmasının ardından dün gece saat 00.00'dan sonra Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'ndan ayrıldı.

NADİR ÇİFTÇİ VE YASİN PEHLİVAN ANKARA'YA GİTTİ

Gençlerbirliği forması giyen Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan da yurttan ayrılarak Ankara'ya gitti. İki futbolcu, öğle saatlerinde bir kez daha Kovid-19 testine girdi. Nadir ve Yasin çıkan sonuçlara göre ya karantinaya alınacak ya da takımla birlikte çalışmalarda yer alacak.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Michael Jordan'ın imzalı ayakkabısı 560 bin dolara satıldı
18 Mayıs 2020 16:09		 Serhat Ulueren'den Fatih Terim'e şok sözler: Sen önce Başkanına bir geçmiş olsun de!
18 Mayıs 2020 09:01
Beşiktaş aradığı kaleciyi buldu
18 Mayıs 2020 08:28		 UEFA, Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferini unutmadı
17 Mayıs 2020 22:12
Mesut Özil'in destekleriyle Yunusemre'de 120 aileye yardım
17 Mayıs 2020 09:40		 TFF Başkanı: Takımlarda virüs çıksa dahi, pozitif çıkanları ayırarak yolumuza devam edeceğiz
16 Mayıs 2020 15:00
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması
15 Mayıs 2020 16:21		 Kororavirüs Fenerbahçe'ye de sıçradı
15 Mayıs 2020 15:22
Rıdvan Dilmen: Herkes tiyatro peşinde
15 Mayıs 2020 08:16		 Galatasaray'da da koronavirüse rastlandı
15 Mayıs 2020 04:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:01 - Memurun farklı statüdeki bir göreve atanma prosedürü nasıl olur?00:00 - Ankara da iki okulun hizmet alanı değişti23:48 - 3 öğretmen her gün bedava pide dağıtıyor23:43 - İçişleri Bakanı Soylu'dan Müyesser Yıldız'a tepki23:38 - HDP'li Altınova Belediye Başkanı Budak tutuklandı23:33 - Denetim ekibinin testi pozitif çıktı, 50 kişi karantinaya alındı23:27 - 'Koronavirüsten korunmak isterken aracınızı yakmayın'23:21 - 'Pandemi sonrası Milli Eğitim Şurası toplanmalı'23:16 - 'Vali Hanım Çileği' üreticinin yüzünü güldürdü23:11 - İstanbul trafiğinde 207 noktada koronavirüs denetimi
23:06 - Beşiktaşlı 5 futbolcu karantinadan çıktı23:00 - Prof. Dr. Bükte: Başarımızın en büyük sebebi 'erken teşhis'22:52 - Belediye işçisinin bayrak sevgisi duygulandırdı22:45 - Şile'de 'sosyal mesafeli' oteller müşteri almaya başladı22:39 - Çavuşoğlu, yardım talebinde bulunan ülke sayısını açıkladı22:37 - 'Bisikletli koronavirüs timleri' atık maske ve eldiven topluyor22:36 - Avrupa'nın en genci Türkiye22:31 - Türkiye, bir ülkeye daha tıbbi yardım gönderdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara da iki okulun hizmet alanı değişti
Memurun farklı statüdeki bir göreve atanma prosedürü nasıl olur?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Aynen aynen 3
Amerikalılar sağlıksız olduğu için rekor kırdık 1
15.05.2020'de hissedilen yaz sıcağı 1
dilan polat 2
benzin fiyatlarına zam 1
iskoçya ligi 2019/2020 sezonunun bitirilmesi 2
gamze şener 1
RTÜK Başkanı anahaberime keşke konuk olsa 1
okulların eylülde açılmasını öngörüyoruz 1
kene vakalarındaki artış 2
SON İLANLAR
Sudurağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi 26 İşçi Alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam