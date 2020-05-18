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'Vali Hanım Çileği' üreticinin yüzünü güldürdü

Muğla'da, halk arasında 'Vali Hanım Çileği' olarak bilinen aroması, rengi ve tadı ile diğer çilek türlerinden farklı olan 'San Andreas' cinsi çileğin hasadına başlandı. Kilogramı toptan 8, perakende 10 liraya satılan ürünün fiyatı ise çiftçiyi memnun etti.
 18 Mayıs 2020 23:16
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'Vali Hanım Çileği' üreticinin yüzünü güldürdü

Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla 2018 yılında il genelinde, kırsal nüfusun refah seviyesinin ve ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla 'Vali Hanım Çileği' projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda üreticilere yönelik, çilek yetiştiriciliği hakkında sertifikalı eğitim desteği verildi. Çalışmalar sonucu bölge üreticisi özellikle lezzeti açısından tüketici tarafından oldukça ilgi çeken 'San Andreas' cinsi çileğe yöneldi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce de üreticilere fide, sulama sistemi, gübre ve ilaç desteği sağlandı.

Yatağan ilçesinin Bencik Mahallesi'nde çilek yetiştiren, evli ve 2 çocuk babası Mustafa Dere (42), 18 dönümlük arazisinde dönüm başına yaklaşık 3 ton ürün aldığını söyledi. Dere, 15 yıldır çilek yetiştirdiğini belirtip, "2 dönüm alanda üretime başladım ve şu an 18 dönüme ulaştım. Çilek pazarımızda güzel oluyor. Bu işi yaptığım için memnunum.

Koronavirüs bizi hiçbir şekilde etkilemedi. Bugünlerde yoğunluk yaşıyoruz. Çilek üretimi meşakkat istiyor. Hemen olacak bir iş değil ve sabır istiyor. Salatalık ya da fasulye yetiştirmeye benzemiyor. Günlük olarak takip etmeliyiz. 24 saatte su verilmesi gerekiyor. Güneşi hiç sevmiyor. Bodrum'un Turgutreis ve Gündoğan mahallelerindeki halk pazarında kilosunu 10 liradan satışa sunuyorum" dedi. Dere, ayrıca günlük 80 lira yevmiyle vererek 15 işçiye de istihdam sağladığını ifade etti.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ise, "Koronavirüs salgınına rağmen tarımda üretimimiz sürüyor. Bu yıl 130 üreticiye 700 bin çilek fidesi dağıttık. 135 dekardan yaklaşık 800 ton ürün alınması hedefleniyor" diye konuştu.
DHA
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