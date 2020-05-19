Ankara da iki okulun hizmet alanı değişti
|19 Mayıs 2020 00:00
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Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ile 39 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince, hizmet alanının değişmesi uygun görülen eğitim kurumlarının Valiliklerce elektronik ortamda yapılan tekliflerinin değerlendirilmesi sonucunda hizmet alanları yeniden belirlenen kurumların Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği eki Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi 2749 sayılı Şubat 2020 tarihli Tebliğler Dergisinde yayımlanmıştı.
Ancak, Ankara Gölbaşı ilçesinde 1 inci hizmet bölgesinde yer alan 300936 kurum koduna ait Gölbaşı Anadolu Lisesi ve 766178 kurum koduna ait Eymir Anadolu Lisesinin hizmet alanlarının sehven 4 üncü hizmet alanı olarak girildiği yetkililerce bakanlığa bildirilmiştir.
Buna göre, Ankara Gölbaşı ilçesinde 1 inci hizmet bölgesinde yer alan Gölbaşı Anadolu Lisesi ile Eymir Anadolu Lisesinin 1 inci hizmet alanı ve bu hizmet alanı için öngörülen 10 puan olarak düzeltilerek Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği eki Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinde yer alması hususu 2752 sayılı Mayıs 2020 tarihli Tebliğler Dergisinde yayımlanmıştır.
2752 sayılı Mayıs 2020 tarihli Tebliğler Dergisi için tıklayınız.
Ahmet KANDEMİR
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