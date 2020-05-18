İçişleri Bakanı Soylu'dan Müyesser Yıldız'a tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Gazeteci Müyesser Yıldız'a tepki gösterdi.
|18 Mayıs 2020 23:43
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Gazeteci Müyesser Yıldız'a tepki gösterdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Gazeteci Müyesser Yıldız'a tepki gösterdi. Soylu, "Çemçe grubunun itlafına bir PKK bir sen üzülmüşsün. Kahramanlarımız bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi... Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır" ifadelerini kullandı.
Çemçe grubunun itlafına bir PKK bir sen üzülmüşsün.Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 18, 2020
Kahramanlarımız bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi...
Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil,
devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır pic.twitter.com/kcDPaA3Ewy
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