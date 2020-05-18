3 öğretmen her gün bedava pide dağıtıyor
|18 Mayıs 2020 23:48
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 3 öğretmen tarafından Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 125 aileye her gün 500 pide dağıtımı yapılıyor.
İlçede salgın olmasına rağmen ihtiyaç sahibi aileler unutulmuyor. Onların iftarlık pide ihtiyaçlarını karşılayan öğretmenler, şuana kadar Kahta'ın hemen hemen her gün bir mahallesinde 6 bine yakın pide dağıtımını gerçekleştirdi.
Yapılan yardımları duyan hayırsever vatandaşların desteğiyle bazen bir gecede 2 bin ekmeğe ulaştıklarını belirten Sınıf Öğretmeni Sadık Akbulut, ayrıca 100 tane gıda paketi ve 5 bin den fazla da nakit yardımın da bulunduklarını söyledi.
Öğretmen Akbulut, "Ramazan ayının başından beri öğretmen arkadaşlarımızla beraber gıda zekat ve fitre yardımlar olsun yoksul insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bir gün arkadaşların teklifi ile pide dağıtsak nasıl olur?
Ben de sosyal medya hesaplarımdan Peygamber Efendimiz yarım hurma ile de olsa cehennem ateşinden korunun buyuruyor. Biz de bir pide ile dahi olsa kardeşlerinizin sofrasına neden misafir olmayalım dedim. Böyle bir paylaşım yaptım. Sağ olsun tanıdık tanımadık 7'den 70'e herkes destek verdiler. Bir gecede yaklaşık 2 bin ekmeği ulaştık. Şu anda Kahta'nın hemen hemen her gün bir mahallesinde 6 bine yakın pide dağıtık. Ayrıca 100 tane gıda paketi ve 5 bin den fazla da nakit yardımın da bulunduk. Ramazan ayın başından beri başladığımız bu kampanyada günlük Kahta'da 500 pide dağıtıyoruz. Yaklaşık 125 aileye ulaşıyoruz. 125 ailenin duasını alıyoruz inşallah. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Pide dağıtımını duyan vatandaşlar da ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için öğretmenlere ulaşıyor. Öte yandan, pide dağıtımı yapılırken hijyen kurulları kapsamında eldiven ve maske takımını da ihmal etmiyor.
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