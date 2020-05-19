Talim ve Terbiye Kurulu: Uzaktan eğitim, yüzyüze eğitime denktir
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı: Okulların kapalı olduğu dönemde verilemeyen derslerin kazanımlarının gerçekleştirileceği ve öğrencilere yüz yüze eğitimine denk bir eğitim verilmiş olacağı değerlendirilmektedir
|19 Mayıs 2020 02:00
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