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Talim ve Terbiye Kurulu: Uzaktan eğitim, yüzyüze eğitime denktir

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı: Okulların kapalı olduğu dönemde verilemeyen derslerin kazanımlarının gerçekleştirileceği ve öğrencilere yüz yüze eğitimine denk bir eğitim verilmiş olacağı değerlendirilmektedir
 19 Mayıs 2020 02:00
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Talim ve Terbiye Kurulu: Uzaktan eğitim, yüzyüze eğitime denktir

Bilindiği üzere Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, ortaöğretim okulları, çeşitli kurslar, özel öğretim kursları, sosyal etkinlik merkezleri, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşlar, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarında 16 Mart - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

Okullarda eğitime ara verilen sürede uygulanan uzaktan eğitimle ilgili olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 06.05.2020 tarihli ve E.6790450 sayılı yazısında özetle; Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliklerinin telafi eğitimi ile ilgili amir hükümlerinin yanı sıra öğrencilerimizin yüz yüze eğitimden uzak kaldıkları bu dönemde herhangi bir öğrenme kaybı yaşamamaları için Bakanlığımızca hızla hayata geçirilen "EBA TV", "Eğitim Bilişim Ağı (EBA)" ve "EBA Canlı Sınıf Uygulaması" platformları üzerinden uzaktan eğitim sistemine geçildiği, bu platformlardan, devlet okullarındaki öğrencilerimizin yanı sıra özel okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimiz de yararlandığı, bununla birlikte imkanı bulunan özel okullar kendi oluşturdukları çeşitli platformlar üzerinden uzaktan eğitime başladığı, uzaktan eğitim faaliyetlerinin telafi eğitiminin bir türü ve parçası olduğu, içeriğinin rastgele belirlenen bir içerik olmayıp bu dönemde normal okul döneminde uygulanan müfredatın bire bir takip edildiği, öğrencilerimizin okula dönüşlerini müteakiben eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitimi verilemeyen derslerin ünite/konulara ve/veya öğrencinin devam edeceği üst sınıflarda alacağı derslerin ünite/konularına temel teşkil edecek kritik konu/kazanım ve açıklamalar doğrultusunda telafisinin planlandığı belirtilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalar ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda, Bakanlığımızca tarihi, süresi ve içeriği belirlenerek özel okullarca verilecek yüz yüze telafi eğitimi de birlikte değerlendirildiğinde, okulların kapalı olduğu dönemde verilemeyen derslerin kazanımlarının gerçekleştirileceği ve öğrencilere yüz yüze eğitimine denk bir eğitim verilmiş olacağı değerlendirilmektedir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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