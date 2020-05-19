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Süryani doktorun ismi Pandemi Hastanesinde yaşatılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na yapılan hastaneye Prof. Dr. Murat Dilmener'in adının verildiğini açıkladı. Dilmener'in torunu Alara Gençoğlu, İstanbul Süryani Kadim Vakfı ve Mardin Süryani Kadim Vakfı karar nedeniyle Erdoğan'a teşekkür etti.
 19 Mayıs 2020 00:21
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Süryani doktorun ismi Pandemi Hastanesinde yaşatılacak

Bakanları Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na yapılan ve 31 Mayıs'ta açılacak pandemi hastanesine korona virüsü (Covid-19) nedeniyle vefat eden Prof. Dr. Murat Dilmener'in isminin verildiğini söyledi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Dilmener'in torunu Alara Gençoğlu, karar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Gençoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanım, hayatını mesleğine adamış Prof. Dr. Murat Dilmener'in adını Yeşilköy Pandemi Hastanesine layık gördüğünüz için çok teşekkür ederiz. Herkesin kendine örnek aldığı, yaşamı ile herkesi kendine hayran bırakan canım dedem huzur içinde uyu, seninle gurur duyuyoruz. Seni yaşatmak için elimizden geleni yaptık fakat olmadı, şimdi ismin ve anıların sonsuza dek bizle yaşayacak" dedi.

İstanbul Süryani Kadim Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Covid-19 tanısı ile rahmete kavuşan, Süryani toplumunun ve tıp camiasının büyük değeri merhum Prof. Dr. MURAT DİLMENER'in ismini Yeşilköy'de kurulan Pandemi Hastanesine vererek ölümsüzleştiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz minnet ve şükranlarımızı arz ederiz" ifadelerine yer verildi.
Memurlar.Net
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