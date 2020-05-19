Bakan Fahrettin Koca şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kars'ın Çemçe bölgesi ve Hakkari Çukurca'da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kars'ın Çemçe bölgesi ve Hakkari Çukurca'da, kahraman askerimizin teröristlere düzenlediği başarılı operasyonda maalesef iki şehidimiz var. Büyük milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızın tedavisi devam ediyor. Askerimize sağlık hizmeti, bizim için hizmetlerin en kutsalıdır." ifadesini kullandı.