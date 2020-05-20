Sağlık özründen il dışı nakil isteyen öğretmen verilen cevap!
|20 Mayıs 2020 11:00
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Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin "Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler" başlıklı 12. maddesindeki; Sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine tabi değildir." hükümlerine göre sağlık mazereti bulunanların dönem kısıtlaması olmaksızın başvuru hakkı bulunmaktadır.
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan çerçeve yer değiştirme yönetmeliğine göre, sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine tabi olmadığını ilgili mevzuatlara yer vererek yaptığımız "Sağlık özrüne dayalı olarak her zaman yer değiştirme yapılabilir mi?" başlıklı haberimizde ayrıca başvuru dilekçesine de yer vermiştik.
Milli Eğitim Bakanlığı bu şekildeki takvim dışında gelen sağlık özrü taleplerine ilin norm kadro durumuna (boş norm kadro/ihtiyaç) göre cevap vermektedir. Sağlık özrü bulunan öğretmenin yer değiştirme talebinde bulunulan ilde öğretmenin alanında boş norm kadro yok ise tedavisinin yapılabileceği başka illeri önermektedir.
Örneğini verdiğimiz aşağıdaki yazıya göre; Sinop ilinde Sınıf Öğretmeni olarak çalışan öğretmenimiz Samsun ili Atakum ilçesine sağlık mazeretine bağlı olarak yer değişikliği talebinde bulunmuş Bakanlıkta ilgili öğretmenimize Samsun ilinde sınıf öğretmeni alanında ihtiyaç bulunmadığı anlaşıldığından öğretmenimizin alanında ihtiyaç bulunan ve sağlık mazeretine ilişkin tedavi görebileceği İstanbul, Gaziantep veya Bursa illerinden birini talep etmesi halinde durumu değerlendirilebileceğini bildirmiştir.
İşte o yazı;
Ahmet KANDEMİR
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