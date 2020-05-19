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Kırklareli'nde vatandaşlar evlerinin balkonunda egzersiz yaptı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrılarına uyan vatandaşlara evlerinin balkonlarında egzersiz yaptırıldı.
 19 Mayıs 2020 01:10
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Kırklareli'nde vatandaşlar evlerinin balkonunda egzersiz yaptı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrılarına uyan vatandaşlara evlerinin balkonlarında egzersiz yaptırıldı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekiplerince, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Karakaş Mahallesi'ndeki bir sitenin sakinlerine Türk bayrağı dağıtıldı.

Ellerindeki bayraklarla evlerinin balkonlarına çıkan çocuk, genç, yaşlı her yaş grubundan onlarca kişi saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Daha sonra vatandaşlar, sitenin önündeki beş antrenörün gösterdiği egzersiz hareketlerini yapmaya çalıştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle uzun süredir evde kalan vatandaşların moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlik renkli görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar marş ve şarkılarla bir süre eğlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşların hareketsiz kaldığını düşünerek etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bu tür etkinliklerin vatandaşlara moral ve motivasyon sağladığını anlatan Babuşçu, herkese salgın sürecinde "Evde kal" çağrısı yaptı.

Anadolu Ajansı
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