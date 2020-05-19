İyi Parti lideri Meral Akşener'in Memleket Masası ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yeni partilere vekil verebiliriz" açıklamasının erken seçimlere yönelik olduğuna dikkat çeken Devlet Bahçeli "Türkiye'yi erken seçime zorlamaya çalışıyorlar. O konuda biz açıkça söyledik. Erken seçim yok dedik, seçimler 2023'te.. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndaki üslup bozukluğunun ana kaynağı burası. Çünkü bu kadar hırçın olmaması lazım, bir beklenti içindeler. Biz Cumhur ittifakı olarak dimdik ayaktayız." dedi.