'Sahte belgeyle İstanbul'dan kaçmayı düşünenler 2 kez düşünsün'
|19 Mayıs 2020 01:40
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İstanbul'dan Mersin'e yolculuk yapan Hamdi Akyol, seyahat sırasında yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. Akyol "Düzmece belge ile kaçmayı düşünenler iki kere düşünsün. Resmi evrakta sahtecilik, hıfzıssıhha kanununa muhalefet, karantina kurallarına uymamak, memura yalan beyan... Belinizi doğrultamazsınız sonra... " dedi.
İşte Hamdi Akyol'un açıklamaları:
Arkadaşlar, seyahat izin belgesinin lakayt kontrolü ile ilgili çok laf dönüyor. Cumartesi sabahı çıkıp yarım saat önce de döndüm, İstanbul-Mersin yaptım. 14-15 kez kontrol noktasında durduruldum. 2 tanesinde belgemin doğruluğunu sistem üzerinden kontrol ettiler.
Düzmece belge ile kaçmayı düşünenler iki kere düşünsün. Resmi evrakta sahtecilik, hıfzıssıhha kanununa muhalefet, karantina kurallarına uymamak, memura yalan beyan... Belinizi doğrultamazsınız sonra...
Düzmece belge ile kaçmayı düşünenler iki kere düşünsün. Resmi evrakta sahtecilik, hıfzıssıhha kanununa muhalefet, karantina kurallarına uymamak, memura yalan beyan... Belinizi doğrultamazsınız sonra...Hamdi Akyol (@hamdiakyol_) May 18, 2020
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