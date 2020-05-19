Fransa Danıştay'ından polise 'drone' yasağı
|19 Mayıs 2020 04:09
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Fransa'da Danıştay, başkent Paris'te polisin drone ile vatandaşları gerekçe göstermeden kayıt altına almasını yasaya aykırı buldu.
Corona virüs salgını nedeniyle kişilerin kayıt altına alınmasının insan hakları ihlali olduğu belirtilen kararda, drone ile kayıt için geçerli bir neden ya da kimlik tespitini engelleyen durumların olması gerektiği vurgulandı.
İnsan Hakları Avukatı Patrice Spinosi, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Daha evvel bizim de öne sürdüğümüz gibi Danıştay burada söz konusu durumu yasal bir gerekçeye dayandırılmamış kişisel veri kullanımı olduğu değerlendirmesinde bulunmuştur" ifadelerini kullandı.
Paris Emniyet Müdürlüğü, sokağa çıkma yasağına uymayanları tespit etmek ve uyarı mesajı yayınlamak üzere 20'den fazla drone kullanıyordu.
Danıştay'ın kararı sonrası polis başkentte salgın nedeniyle drone uçuramayacak.
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