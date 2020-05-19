Camilerde, öğlen ve ikindi namazı cemaatle kılınacak
Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, camilerde tekrar namazın başlayacağı tarihi açıkladı. Erdoğan, "29 Mayıs Cuma günü, cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre sadece öğlen ve ikinci vakitlerinde cemaatle birlikte namaz kılınacak" diye konuştu
|19 Mayıs 2020 04:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Camilerde tekrar namaz ibadetinin başlayacağı tarihi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öğlen ve ikinci vakitlerinde cemaatle namaz kılınabileceğini duyurdu.
Erdoğan yaptığı açıklamada, "29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikinci vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabi ki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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