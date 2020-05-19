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'Cihat Yaycı, askeri disiplini zorladığı için görevden alındı'

Habertürk'ten Küba Par, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cihat Yaycı için vatansever bir insan olduğundan kuşku duymadığını ancak Yaycı'nın öne çıkmak için attığı kimi adımlar ile askeri disiplini zorladığını belirtti.
 19 Mayıs 2020 04:22
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'Cihat Yaycı, askeri disiplini zorladığı için görevden alındı'

Tümgeneral Cihat Yaycı'nın istifası dün kamuoyunu uzun süre meşgul etmişti. Habertürk'ten Küba Par, Cumhurbaşkanlığının konuya nasıl baktığını "Hulusi Akar'ın, bir süredir Yaycı'ya dair memnuniyetsizliği sır değil. Duyduğuma göre Cumhurbaşkanı Yaycı'yı korumadı çünkü meseleye askeri disiplin ve hiyerarşi çerçevesinden bakıyor. Cihat Yaycı'nın vatanperver bir insan olduğu konusunda kuşku yok, fakat son dönemde kendini öne çıkarmak için attığı kimi adımların askeri disiplini zorladığı düşünülüyor. Görev değişikliğinin ardından bazı gazetecilere bilgi sızdırması ve yazılar yazdırması da ciddi bir memnuniyetsizlik yaratmış." sözleriyle açıkladı.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı da, bugünkü köşe yazısında "Ben Yaycı'yı kişisel olarak iyi ilişkiler kurduğu ve PR'ını iyi yaptırdığı için tenkit etmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yapmadığı şeyleri anlattırmıyor. Fakat sonuçta bireysel starlaşmaya açık bir kurum değil TSK. Daha doğrusu dünyada hiçbir ordu buna açık değildir." değerlendirmesinde bulundu.
Habertürk
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