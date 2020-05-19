1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trump DSÖ'yü yine tehdit etti

Trump DSÖ'yü yine tehdit etti: Reform yapmazsanız fonları kalıcı olarak donduracağız
 19 Mayıs 2020 06:10
Yazdır
Trump DSÖ'yü yine tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sağladığı fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak" donduracağını açıkladı.

Trump, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a gönderdiği mektubu Twitter hesabından paylaştı.

ABD'nin, DSÖ'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesi ve örgütün Çin ile ilişkilerini incelediğini belirten Trump, bu araştırma sonucunda bir dizi sonuca vardıklarını kaydetti.

Trump, DSÖ'nün Vuhan'daki durumu yeterince incelemediğine işaret ederek, "DSÖ, 2019 Aralık ve hatta daha öncesinde Vuhan'da bir virüsün yayıldığına dair haberleri göz ardı etmiştir." ifadesini kullandı.

DSÖ'nün 30 Aralık 2019 tarihinden itibaren Çin basınındaki haberlere de dayanarak virüs konusunda kesinlikle bilgi sahibi olduğuna değinen Trump, "31 Aralık'ta Tayvanlı yetkililer, DSÖ ile virüsün insandan insana bulaştığına dair iletişime geçti. Ancak DSÖ bu kritik bilgiyi dünyanın geri kalanıyla paylaşmamayı tercih etti. Belki de bunun siyasi nedenleri vardı." değerlendirmesinde bulundu.

- DSÖ'nün "pandemi" ilan etmekte geç kaldığını belirtti

Trump, 3 Şubat tarihinde DSÖ'nün Çin'e seyahat yasağı uygulanmaması yönünde açıklama yaptığını anımsatarak, DSÖ'nün daha sonraki günlerde de virüsün yavaş yayıldığına dair yanlış bilgiler paylaştığını vurguladı.

DSÖ'nün en nihayetinde 11 Mart'ta virüsü "pandemi" ilan ettiğine ancak bunun geç olduğuna işaret eden Trump, "Ancak o zamana kadar virüs dünya genelinde 114 ülkeye yayılmış, 4 binden fazla kişi ölmüş ve 100 binden fazla kişi enfekte olmuştu." bilgisini paylaştı.

Trump, 11 Nisan'da Afrikalı büyükelçilerin Çin Dışişleri Bakanlığına bir mektup yollayarak, kendi vatandaşlarına karşı ayrımcılık yapıldığını bildirdiğini anımsatarak, "Çin'in ırkçı davranışları konusunda DSÖ bir yorumda bulunmadı. Ancak Tayvan'ın sizin virüsü doğru şekilde ele almadığınıza dair haklı açıklamalarını 'ırkçı' olarak etiketlediniz." eleştirisini yaptı.

Çin'in virüs konusunda birçok delili saklamaya çalıştığını savunan Trump, örgütün buna rağmen Çin'i "şeffaf" olarak nitelediğini kaydetti.

- "DSÖ'nün bundan daha iyisini yapabileceğini biliyoruz"

Trump, DSÖ'nün Çin'i virüsün kaynağına dair bağımsız bir soruşturmaya izin vermeye de çağırmadığını vurgulayarak, "Bunların hepsinden de kötüsü, DSÖ'nün bundan daha iyisini yapabileceğini biliyoruz." dedi.

DSÖ'nün daha önceki salgınlarla çok daha iyi mücadele ettiğine dair örnekleri de sıralayan Trump, Ghebreyesus'a hitaben, şunları kaleme aldı:

"Sizin ve kuruluşunuzun bu pandemi döneminde birbiri ardına attığı yanlış adımlar, tüm dünyaya çok pahalıya patladı. DSÖ'nün önündeki tek yol, Çin'den bağımsız olduğunu gerçekten göstermesi. Yönetimim hali hazırda sizinle ne tür bir reform yapılması gerektiğine dair görüşmelere başladı. Ancak hızlı bir şekilde adım atılması gerekiyor. Boşa harcanacak zaman yok. DSÖ'nün gelecek 30 gün içinde esaslı reformalar yapmaması halinde, size sağladığımız fonları kalıcı olarak donduracağımızı ve DSÖ'ye üyeliğimizi gözden geçireceğimizi bildirmek, ABD Başkanı olarak benim görevim. ABD vatandaşlarının vergilerinin mevcut durumunda bariz bir şekilde ABD'nin çıkarlarına hizmet etmeyen bu örgüte gitmesine izin veremem."

Trump, 14 Nisan'da DSÖ'yü salgınla mücadelede başarısızlık ve Çin'e yakın durmakla suçlamış ve örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, perşembe günü Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Gelecek hafta DSÖ'ye ilişkin yeni bir duyurumuz olacak." ifadesini kullanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fransa Danıştay'ından polise 'drone' yasağı
19 Mayıs 2020 04:09		 Çin'in Jilin eyaletinde yeniden karantina uygulanmaya başlandı
19 Mayıs 2020 01:05
ABD'deki aşı çalışmasının ilk etabından 'olumlu sonuç' alındı
18 Mayıs 2020 18:27		 Ukrayna, Ramazan ve Kurban bayramlarını 'resmi bayram' ilan edecek
18 Mayıs 2020 17:41
Okulları yeniden açan Fransa'da 70 öğrencide virüs tespit edildi
18 Mayıs 2020 17:06		 UMH güçleri stratejik Vatiyye Hava Üssü'nü ele geçirdi
18 Mayıs 2020 15:50
Koronavirüs neden kontrol altına alınamıyor?
18 Mayıs 2020 15:46		 Virüs dış dünyadan izole yaşayan kabilelere de bulaştı
18 Mayıs 2020 15:25
Çinli bilim insanlarından koronavirüse karşı yeni çözüm
18 Mayıs 2020 13:15		 Trump, aşı ekibinin başına Müslüman doktoru getirdi
18 Mayıs 2020 11:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:11 - Türkiye'nin yüz akı açılışa hazır07:55 - Yerli ve milli hava balonu Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu07:41 - 'Vekil borsası Meclis'in yüz karası'07:31 - Sıcak havalar devam edecek- Haritalı07:20 - Çin dünyaya yalan söyledi: İnsandan insana bulaştığını sakladılar07:06 - Çocukları tehdit eden Kawasaki'nin Korona ile bağlantılı olduğu düşünülüyor06:50 - Korona hastalarının yüzde 54,7'si erkek06:40 - Türkeş'i de FETÖ öldürmüş06:10 - Trump DSÖ'yü yine tehdit etti04:22 - 'Cihat Yaycı, askeri disiplini zorladığı için görevden alındı'
04:15 - Camilerde, öğlen ve ikindi namazı cemaatle kılınacak04:09 - Fransa Danıştay'ından polise 'drone' yasağı04:04 - Akdeniz'de 5,6 büyüklüğünde deprem04:01 - Anadolu Otoyolu'nda otomobil tıra çarptı: 1 kişi öldü, 4 yaralı02:00 - Talim ve Terbiye Kurulu: Uzaktan eğitim, yüzyüze eğitime denktir01:56 - Aday öğretmenlerin performans değerledirmesi yapılacak01:40 - 'Sahte belgeyle İstanbul'dan kaçmayı düşünenler 2 kez düşünsün'01:32 - Bahçeli: Türkiye'yi erken seçime zorlamaya çalışıyorlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Memurun farklı statüdeki bir göreve atanma prosedürü nasıl olur?
Ankara da iki okulun hizmet alanı değişti
Süryani doktorun ismi Pandemi Hastanesinde yaşatılacak
Sözde Çemçe grubu tamamen yok edildi
'Cihat Yaycı, askeri disiplini zorladığı için görevden alındı'
Haziran ayı burs ve kredi ödemeleri erken ödenecek
Bahçeli: Türkiye'yi erken seçime zorlamaya çalışıyorlar
Denetim yapan doktor koronaya yakalandı: 50 berber karantinada
Çin'in Jilin eyaletinde yeniden karantina uygulanmaya başlandı
'Sahte belgeyle İstanbul'dan kaçmayı düşünenler 2 kez düşünsün'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Gündemi sözlükten takip etmek 4
Kawasaki hastalığı 1
iskoçya ligi 2019/2020 sezonunun bitirilmesi 2
nişan töreninde 30 kişiye corona bulaşması 3
gamze şener 1
petunya 2
RTÜK Başkanı anahaberime keşke konuk olsa 1
seyahat yasağı 8
Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 1
dünya sağlık örgütü 4
SON İLANLAR
Sudurağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi 26 İşçi Alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam