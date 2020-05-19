Çocukları tehdit eden Kawasaki'nin Korona ile bağlantılı olduğu düşünülüyor

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 virüsü tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 5 milyona yaklaştı. Çocuklarda tespit edilen kawasaki hastalığının koranavirüsle bağlantılı olması yeni virüsün genellikle yaşlı ve kronik hastalığı olanlara bulaştığı iddiasını çürütmeye başladı.

VAKALAR ARTIYOR

Fransa'da kawasaki virüsünden bir çocuk hayatını kaybederken 125 çocukta bu tanıyla hastaneye kaldırıldı. İngiltere'de 14 yaşında bir çocuk yeni virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 50 çocukta daha benzer vaka tespit edildi. Ukrayna'da 31, Belçika'da 30 çocuğun testi pozitif çıktı. İtalya'da vaka sayısı 30 kat arttı. ABD'de ise KOVID-19 geçiren 100'den fazla çocukta tespit edilirken İtalya'da 20 çocukta görüldü. Bilim insanları bu iki virüsün bağlantılı olduğunu ve çok hızlı hareket ettiğini belirtiyor. Çok nadir ortaya çıkan virüs ateşli enfeksiyon şeklinde belirti veriyor.

5 GÜNDEN UZUN ATEŞ

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Sütçü yeni virüsü anlattı. Koronavirüsle ilişkili yeni hastalık tablolarının ortaya çıktığını söyleyen Sütçü, "Bunlar; kawasaki benzeri hastalık, toksik şok sendromu, ikincil makrofaj aktivasyonu sendromu olarak adlandırılmaktadır. Bu hastalıkların altında yatan durum ise virüsün tetiklediği aşırı bağışıklık yanıtı olup vücuttaki sistemi tutabilmektedir. Çocuklarda belirtileri öncelikle

HER ÇOCUKTA GÖRÜLEBİLİR

Virüsün her çocukta ortaya çıkabileceğinin altını çizen Sütçü, "Şu anki yayınlanan vakalar ışığında yatkınlık yatan bir durum saptanmış gözükmüyor. Kronik hastalığı olmayan sağlıklı çocuklarda da tanımlanmış ve geniş bir yaş aralığında vakalar saptanmıştır. Süt çocuğundan ergenlere kadar herhangi bir yaş aralığında vakalar bildirilmekte. Yeni bir durum olduğu için net bir rakam vermek doğru olmaz. Kimlerin bu tablolara daha yatkın olduğunu bilmediğimizden dolayı en önemli koruma COVİD19 virüsüne yakalanmamak olacaktır. Burada da en önemli görev biz ebeveynlere düşmekte, bu pandemi sürecindeki önlemlere uymalı, vakalar azalıyor diye rehavete kapılmamalıyız" şeklinde konuştu.

Ayşe Mine Alioğlu