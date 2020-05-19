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Çin dünyaya yalan söyledi: İnsandan insana bulaştığını sakladılar

Çin'in Vuhan kentinde salgın günlüğü tutan Fang Fang, Çinli yetkililerin "virüsün insandan insana bulaşmadığı yalanını" söylediğini belirtti. Fang söz konusu bilginin dünyadan da saklandığını belirtti. Çinli itirafçının sosyal medya ağlarında yayınlanan günlüğü müdahaleyle silinerek sansüre uğramıştı
 19 Mayıs 2020 07:20
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Çin dünyaya yalan söyledi: İnsandan insana bulaştığını sakladılar

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının (Kovid-19) ortaya çıktığı kent olan Vuhan'da yaşayan ve internet üzerinden salgına ilişkin gördüklerini ve duyduklarını yazan Fang, salgının başladığı dönemlerde yetkililerin, virüsün 'insandan insana bulaşmadığını' söyleyerek, salgının etkilerini tüm dünyadan sakladığını öne sürdü. İngiliz medyasına konuşan Fang, salgının bulaşıcı olduğunu ilk olarak Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde öğretmen olan kardeşinin söylediğini ifade etti. Fang Fang (64), yetkililerin 'virüsün insandan insana bulaşmadı yalanını söylediğini ifade etti. Fang'in koronavirüsle ilgili tuttuğu günlüklerin internet ortamında engellendiği belirtildi.

İLK KARDEŞİNDEN ÖĞRENDİ

Fang Fang, "Şimdi geçmişi düşündüğümde, virüsün bulaşıcı olduğunu ilk olarak bana en büyük kardeşim söyledi. Kendisi Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde öğretmen. Bana, 'Vuhan'da Bilinmeyen Kökenli Virüs Şüphesi' başlıklı bir makale yolladı" dedi. Makaleyi okumadan önce yetkililerin virüse ilişkin, "İnsanlar arasında bulaşıcı değil. Kontrol edilebilir ve önlenebilir" dediğini belirten Fang, "Bunu duyduğumuzda rahat bir nefes almıştık. Ancak bize yalan söylediler" ifadelerini kullandı.

FANG'İN GÜNLÜĞÜ ENGELLENDİ

Nankin kentinde doğan ve 2 yaşında Vuhan'a taşınan Fang, günlüğünü Çin'de yaygın olarak kullanılan sosyal medya ağları Weibo ve WeChat'te paylaştı. Ancak söz konusu günlük silindi. Fang, sahip olduğu diğer sosyal medya hesaplarının silindiğini; Weibo'daki hesabının ise karantina sürecinde 2 ay boyunda askıya alındığını aktardı.

HERŞEY GÖSTERMELİK

Öte yandan Çinli göğüs hastalıkları uzmanı ve eski Çin Tabipler Birliği Başkanı Dr. Zhong Nanshan, ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Şu anda Çinlilerin çoğunluğu hala bağışıklık eksikliği nedeniyle Covid-19 enfeksiyonuna karşı hassas. Büyük bir sorunla karşı karşıyayız, şu anda yabancı ülkelerden daha iyi durumda olduğumuzu düşünmüyorum. Herşey göstermelik" dedi.

Bağımsız soruşturmaya büyük destek

Koronavirüs salgınıyla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısına destek veren ülke sayısı 119'a yükseldi. Tasarıyı imzalayanlar arasında, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Endonezya, Malezya, Suudi Arabistan, İngiltere, Kanada ve 47 Afrika ülkesi bulunuyor. Reuters'a konuşan yetkililer ise 129 imzaya ulaşmak için müzakerelerin sürdüğünü belirtti. Tasarının yumuşatılmasıyla Rusya'dan da destek geldi. Avrupa Birliği tarafından hazırlanan karar tasarısının, dün başlayan Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) en üst düzey karar organı olan Dünya Sağlık Kurulu'nun (WHA) telekonferans yöntemiyle yapılacak yıllık toplantısına sunulması bekleniyor. CNN Televizyonu, bu konuyu gündeme getiren ilk ülke olan Avustralya'nın çağrısı temel alınarak hazırlanan tasarıya Pekin'in geleneksel müttefiki Moskova'nın da destek vermesinin kritik önemde olduğuna ve bunun Çin'i yalnızlığa itebileceğine dikkat çekti. Tasarının 194 üyeli DSA'ya sunulabilmesi için üçte iki çoğunluğun, yani 129 ülkenin imzası gerekiyor.
DHA
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