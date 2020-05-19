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'Vekil borsası Meclis'in yüz karası'

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni partilere TBMM'de grup kurabilmeleri için partisinden vekil temin edebilecekleri yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.
 19 Mayıs 2020 07:41
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'Vekil borsası Meclis'in yüz karası'

Bahçeli, yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: Milletvekili transfer borsası kurup korsan siyaset ticaretine bel bağlayanların Gazi Meclisimizin saygınlığına gölge düşürme çabaları, Türkiye'nin ayak bağı ve ağır yüküdür. Omuzunda Türk tarihinin sorumluluğu olan Türk milleti, bu siyasi kalpazanlığın yamalarını 19 Mayıs coşkusuyla yırtacak, kurtuluşumuzun yegane kudreti olan iradesini ona buna peşkeş çektirmeyecektir.

Ne FETÖ ne PKK ne de bunların mihmandarlığına soyunan siyasi çürümüşler, Türkiye'nin tarihi haklarına, bağımsızlık ve beka namusuna zarar veremeyeceklerdir. Bütün art niyetli kurgular, şirret kampanyalar, melun tuzaklar boşunadır. Çünkü alayının hevesi, ham armut gibi kursaklarda kalacaktır.
Memurlar.Net
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