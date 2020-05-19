Yerli ve milli hava balonu Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu
|19 Mayıs 2020 07:55
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün aldığı kararla mart ayından beri balon turu gerçekleştirilemeyen bölgede, yerli sıcak hava balonu alınan özel izinle uçuş yaptı.
Gün doğumunda Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi'ne getirilen yerli balon, ekiplerce uçuş için hazırlandı.
Yerli sıcak hava balonu üreten Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kubbe kısmında "İstikbal göklerdedir" yazılı sıcak hava balonuyla 19 Mayıs'ta uçmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.
Aydoğan, "Koronavirüs sebebiyle balonların uçmadığı böyle bir dönemde, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir uçuş gerçekleştiriyoruz. Bugünler umuyorum ki kısa sürede geçecek ve yüzlerce balonla Kapadokya semalarında yine uçacağız. Yerli ve milli üretimimiz olan sıcak hava balonuyla böylesine önemli bir günde uçmanın ayrıca bir mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.
Aydoğan'ın pilotluğunda uçuşunu gerçekleştiren, sepetine Türk bayrağı ve Atatürk posteri asılan balon, yaklaşık 40 dakika boyunca Kapadokya semalarında süzüldü.
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