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Türkiye'nin yüz akı açılışa hazır

Pandemiyle mücadele için izole edilen blokları geçen ay açılan Başakşehir Şehir Hastanesi bu perşembe Japonya başbakanının da katılacağı bir törenle tamamen hizmete girecek
 19 Mayıs 2020 08:11
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Türkiye'nin yüz akı açılışa hazır

Türkiye'nin üçüncüsü ve İstanbul'un en büyüğü olan Başakşehir Şehir Hastanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin telekonferansla katılımıyla 21 Mayıs perşembe günü açılacak. Türkiye'nin sağlık turizminde çok önemli bir rol üstlenecek hastane, Türkiye ve Japonya arasındaki işbirliği için stratejik bir öneme sahip. Hastanede 10 bin kişi istihdam edilecek. İşte detaylar:

Türkiye'deki kamu özel işbirliği modeliyle yapılan en büyük 3. sağlık yatırımı projesi. Yavuz Sultan Selim ve TEM bağlantı yollarına ilaveten metro istasyonu planlamasıyla İstanbulluların sağlık hizmetlerine en hızlı ve en rahat şekilde ulaşması sağlanacak.

Temeli 2017'de atılan hastane 6 bloktan oluşuyor. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda yapıldı. 2 bin 682 yatak kapasiteli. Günde 32 bin 700 hastaya hizmet verecek.

Avrupa'da "Yılın PPP Anlaşması" ödülünü kazanan hastane, Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojitz ortaklığı ile inşaatı edildi. Hastane, ana hastane, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve psikiyatri hastanelerinden oluşacak.

Hastane yatak kapasitesi, büyüklüğü, en ileri Japon teknolojisine sahip inşai ve medikal ekipmanları ve deprem izolatörlü tasarımıyla İstanbul'da sağlık ihtiyaçlarının büyük bir kısmına çözüm olmayı hedefliyor. 2 bin 68 sismik izolatörle "Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası" unvanına sahip olacak.

Aralarında Japon Devlet Bankası JBIC ve kredi verenlere sigorta sağlayan Japon devlet kuruluşu NEXI'nin de bulunduğu 9 farklı global finans kuruluşunun desteklediği, hastane, dünyanın sayılı sağlık kampüsleri arasında yerini alacak.

REKOR SÜREDE TAMAMLANDI

Rönesans Sağlık Yatırım'ın Japonya'nın en büyük yatırım ve ticaret şirketi Sojitz ortaklığıyla inşa ettiği Başakşehir Şehir Hastanesi, 32 ay gibi rekor bir sürede inşa edilerek başta planlanan tarihin öncesinde teslim ediliyor. Hastane, son aylarda tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen pandemi krizine rağmen çalışmalarına, tüm güvenlik ve hijyen önlemleriyle çalışmaya devam ederek planlanan tarihten önce teslim edilebildi.

Başkan erdoğan'la her zaman samimi bir diyalog içersinde olan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Erdoğan'a 2015'teki Tokyo ziyareti sırasında dedesinin başbakan olduğu dönemde rahmetli Başbakan Adnan Menderes'in Japonya ziyaretine ait resmi hediye etmişti. Erdoğan bu jest karşısında çok duygulanmıştı.

Erhan Öztürk
Sabah
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