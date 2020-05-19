1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık turizmi yeniden başlıyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında ara verilen sağlık sağlık turizmi, 20 Mayıs'ta yeniden başlıyor. Bu kapsamda 31 ülkeden hasta kabul edilecek. Gelecek hastalardan son 48 saat içerisinde PCR testi negatif olduğuna dair belge istenecek. Belge yoksa giriş kapılarında PCR testi yapılacak
 19 Mayıs 2020 08:31
Yazdır
Sağlık turizmi yeniden başlıyor

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: 20 Mayıs itibariyle Irak, Libya, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Yunanistan, Ukrayna, Rusya, Cibuti, Cezayir, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Moldova, Somali, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Almanya, İngiltere, Hollanda, Pakistan, Kırgızistan, KKTC'den hasta gelebilecek.

Hangi hastalıklar?

Karar kapsamında, ortopedi ve travmatoloji, cerrahi, üroloji, göz, kardiyoloji, kalp ve damar, onkoloji, beyin ve sinir, hematoloji, yoğun bakım ile üremeye yardımcı tedavi uygulamaları, organ nakli ve kemik iliği nakli alanlarında hasta kabul edilecek.

En fazla iki refakatçiye izin verilecek. Hastalar; İstanbul ve Esenboğa havalimanı ile Kapıkule ve Sarp'tan giriş yapabilecek.

Yolculukta katı kurallar var

Bakanlık, hastaların seyahat sırasında uyması gereken tedbirleri de şöyle sıraladı:

Öksürük ve ateşi olanlar uçağa alınmayacak.

Uçuş boyunca yolcular tıbbi maske takacak.

3 saatte bir maskeler yenileriyle değiştirilecek.

Uçakta orta koltuklar boş, arka koltuktaki yolcu ile çapraz şekilde oturulacak.

En arka iki sıradaki koltuklar maske takamayan yolcular için boş bırakılacak.

Kabin görevlileri de uçuş boyunca tıbbi maske takacak.

Dört saatten kısa uçuşlarda yiyecek ve içecek servisi yapılmayacak.

Dört saatten uzun uçuşlarda ise yemek aynı anda servis edilmeyecek.

Her yolcuya üç tıbbi maske ve el antiseptiği dağıtılacak.

Yolcular uçuş boyunca kabin görevlilerince gözlenecek.

Yolculara yolcu iletişim bilgi kartı doldurtulacak.

Otobüsle gelenler de yolculuk boyunca maske takacak ve aralıklı oturacak.

Sadece su servisi yapılacak. Yiyecek getirenlerin aynı anda yemeleri engellenecek.

Araç sürücüleri ve yardımcıları seyahat süresince tıbbi maske takacak.

Karayolu ile sınıra gelenlerin araçları yurda alınmayacak.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kars'ta şehit olan Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, memleketi Isparta'ya uğurlandı
19 Mayıs 2020 09:46		 Sağlık Bakanı Koca'dan 19 Mayıs mesajı
19 Mayıs 2020 09:22
Evladı'nın imdadına THY koştu
19 Mayıs 2020 09:09		 Sıcak hava virüsü yavaşlatır ama öldürmez
19 Mayıs 2020 09:05
Gençlik Bayramı'nı saat 19:19'da kutluyuruz
19 Mayıs 2020 09:00		 Taklit ve tağşiş yapana 5 yıl hapis geliyor
19 Mayıs 2020 08:41
Korona günlerinde 'kadın şiddetine' komşu ihbarı
19 Mayıs 2020 08:38		 Türkiye'nin yüz akı açılışa hazır
19 Mayıs 2020 08:11
Yerli ve milli hava balonu Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu
19 Mayıs 2020 07:55		 Sıcak havalar devam edecek- Haritalı
19 Mayıs 2020 07:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:22 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 19 Mayıs mesajı:10:14 - Bir ilimizde daha maske takmak zorunlu oldu10:07 - Kim Milyoner Olmak İster'de 'Sabri' sorusu09:58 - Maskesiz sokağa çıkarak kimlik soran polis ekiplerine mukavemet gösterdiler09:46 - Kars'ta şehit olan Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, memleketi Isparta'ya uğurlandı09:35 - Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı09:22 - Sağlık Bakanı Koca'dan 19 Mayıs mesajı09:16 - Kendini tutuklayan hakimi bıçaklayacaktı, sakarlığı ele verdi09:12 - Yasağa uymayan gençlerin görüntüleri tepki topladı09:09 - Evladı'nın imdadına THY koştu
09:05 - Sıcak hava virüsü yavaşlatır ama öldürmez09:00 - Gençlik Bayramı'nı saat 19:19'da kutluyuruz08:57 - Dolar'ın düşüşü devam ediyor08:41 - Taklit ve tağşiş yapana 5 yıl hapis geliyor08:38 - Korona günlerinde 'kadın şiddetine' komşu ihbarı08:31 - Sağlık turizmi yeniden başlıyor08:26 - 'Bakanlığın izni özerkliği zedeler'08:11 - Türkiye'nin yüz akı açılışa hazır
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Memurun farklı statüdeki bir göreve atanma prosedürü nasıl olur?
'Cihat Yaycı, askeri disiplini zorladığı için görevden alındı'
Ankara da iki okulun hizmet alanı değişti
Süryani doktorun ismi Pandemi Hastanesinde yaşatılacak
Sözde Çemçe grubu tamamen yok edildi
Haziran ayı burs ve kredi ödemeleri erken ödenecek
Denetim yapan doktor koronaya yakalandı: 50 berber karantinada
Bahçeli: Türkiye'yi erken seçime zorlamaya çalışıyorlar
Çin'in Jilin eyaletinde yeniden karantina uygulanmaya başlandı
'Sahte belgeyle İstanbul'dan kaçmayı düşünenler 2 kez düşünsün'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Atopi 1
hayali survivor 20
Gündemi sözlükten takip etmek 4
nişan töreninde 30 kişiye corona bulaşması 3
Yorum yasağı 2
mevsim normallerinin üstünde 2
sözlükte bugün 1
Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 1
benzin fiyatlarına zam 1
Aynen aynen 3
SON İLANLAR
Sudurağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi 26 İşçi Alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam