Sağlık turizmi yeniden başlıyor
|19 Mayıs 2020 08:31
|Yazdır
Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: 20 Mayıs itibariyle Irak, Libya, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Yunanistan, Ukrayna, Rusya, Cibuti, Cezayir, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Moldova, Somali, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Almanya, İngiltere, Hollanda, Pakistan, Kırgızistan, KKTC'den hasta gelebilecek.
Hangi hastalıklar?
Karar kapsamında, ortopedi ve travmatoloji, cerrahi, üroloji, göz, kardiyoloji, kalp ve damar, onkoloji, beyin ve sinir, hematoloji, yoğun bakım ile üremeye yardımcı tedavi uygulamaları, organ nakli ve kemik iliği nakli alanlarında hasta kabul edilecek.
En fazla iki refakatçiye izin verilecek. Hastalar; İstanbul ve Esenboğa havalimanı ile Kapıkule ve Sarp'tan giriş yapabilecek.
Yolculukta katı kurallar var
Bakanlık, hastaların seyahat sırasında uyması gereken tedbirleri de şöyle sıraladı:
Öksürük ve ateşi olanlar uçağa alınmayacak.
Uçuş boyunca yolcular tıbbi maske takacak.
3 saatte bir maskeler yenileriyle değiştirilecek.
Uçakta orta koltuklar boş, arka koltuktaki yolcu ile çapraz şekilde oturulacak.
En arka iki sıradaki koltuklar maske takamayan yolcular için boş bırakılacak.
Kabin görevlileri de uçuş boyunca tıbbi maske takacak.
Dört saatten kısa uçuşlarda yiyecek ve içecek servisi yapılmayacak.
Dört saatten uzun uçuşlarda ise yemek aynı anda servis edilmeyecek.
Her yolcuya üç tıbbi maske ve el antiseptiği dağıtılacak.
Yolcular uçuş boyunca kabin görevlilerince gözlenecek.
Yolculara yolcu iletişim bilgi kartı doldurtulacak.
Otobüsle gelenler de yolculuk boyunca maske takacak ve aralıklı oturacak.
Sadece su servisi yapılacak. Yiyecek getirenlerin aynı anda yemeleri engellenecek.
Araç sürücüleri ve yardımcıları seyahat süresince tıbbi maske takacak.
Karayolu ile sınıra gelenlerin araçları yurda alınmayacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kars'ta şehit olan Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, memleketi Isparta'ya uğurlandı
19 Mayıs 2020 09:46
|Sağlık Bakanı Koca'dan 19 Mayıs mesajı
19 Mayıs 2020 09:22
|Evladı'nın imdadına THY koştu
19 Mayıs 2020 09:09
|Sıcak hava virüsü yavaşlatır ama öldürmez
19 Mayıs 2020 09:05
|Gençlik Bayramı'nı saat 19:19'da kutluyuruz
19 Mayıs 2020 09:00
|Taklit ve tağşiş yapana 5 yıl hapis geliyor
19 Mayıs 2020 08:41
|Korona günlerinde 'kadın şiddetine' komşu ihbarı
19 Mayıs 2020 08:38
|Türkiye'nin yüz akı açılışa hazır
19 Mayıs 2020 08:11
|Yerli ve milli hava balonu Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu
19 Mayıs 2020 07:55
|Sıcak havalar devam edecek- Haritalı
19 Mayıs 2020 07:31