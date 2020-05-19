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Korona günlerinde 'kadın şiddetine' komşu ihbarı

Salgın döneminde kadına yönelik aile içi şiddet arttı. Ama kadınlar eşleri yanlarında olduğu için şikayetçi olamıyor. Uzmanlara göre, bu durumda duyarlı komşular devreye giriyor. Komşular şiddete uğrayan kadınlar için ihbarda bulunuyor.
 19 Mayıs 2020 08:38
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Korona günlerinde 'kadın şiddetine' komşu ihbarı

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre: Salgın nedeniyle eşleriyle daha fazla evde kalan kadınlar, daha çok şiddet gördü. TKF Başkanı Canan Güllü, kadına fiziksel şiddette yüzde 80, psikolojik şiddette yüzde 93 artış olduğunu belirtti. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şükran Eroğlu da salgında kadına şiddetin arttığını ama adli yardım bürolarının aranmasının azaldığını söyledi. Eroğlu'na göre bunun nedeni, erkekle sürekli aynı evde olan kadınların adli yardım bürolarına ulaşmakta güçlük çekmesi. Güllü ve Eroğlu bu dönemde komşu ihbarlarının arttığını vurguladı.

'TANIK OLANLAR BİZİ ARIYOR'


Komşu ihbarı Kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye çevre desteği

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Şükran Eroğlu: "Pandemi döneminde evde olan kadınların şiddet görme oranında artış var. Ama adli yardım bürolarını arayan kadınlarda azalma söz konusu. Bunun nedeni, kadınların evde erkekle birlikte olmaları nedeniyle adli yardım bürolarına ulaşmakta güçlük çekmesi. Şiddete tanık olan komşular, arkadaşlar ve akrabalar bize ihbarda bulunuyor. Biz avukat tayin ediyoruz. Koruma kararı aldırıyoruz ancak boşanma davası açmak biraz zorlaştı. Çünkü bu dönemde adliyeler hiç çalışmayacak gibi yanlış bir algı oluştu. Polisin duyarlı ve etkin çalışması önemli. Darp raporu almakta da zorlanıyoruz. Bütün hastaneler şu anda pandemi ile ilgileniyor. Bize birkaç hastane gösterilmesi lazım."

'FİZİKSEL ŞİDDET YÜZDE 80 ARTTI'

ürkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKF) Başkanı Canan Güllü : "Kadına şiddet ve Sığınma evlerine başvuruda artış söz konusu. Adli sisteme başvuruda ise yüzde 96 azalma var. Bize sadece kadınlar değil, çocuklar da başvurmaya başladı. Çocukların yurtları, üniversiteleri kapatıldı. Ailesinden uzakta, şehir dışında rahat yaşayan çocuklar bu dönemde eve gitmek zorunda kalınca evdeki şiddetle karşılaştı. Biz bu dönemde cinsel istismar yönünden veri alamadık. Bunun nedeni, istismar olmaması değil. Biz bu bilgileri aile hekimi ve çocukların öğretmenlerinden alıyorduk. Şimdi öğretmenler çalışmıyor. Ulaşamıyorlar çocuklara. Bu dönemde komşu ihbarları arttı. Biz komşuların ihbarlarının artması için çok gayret sarf ettik."
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