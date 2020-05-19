1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Taklit ve tağşiş yapana 5 yıl hapis geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı gıdada taklit ve tağşişe para cezasının yanı sıra hapis cezası da getirecek düzenleme AK Parti'nin torba yasa teklifi ile hayata geçirilecek
 19 Mayıs 2020 08:41
Yazdır
Taklit ve tağşiş yapana 5 yıl hapis geliyor

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: TBMM'de partilerle paylaşılan ve Ramazan Bayramı sonrasında yasama mesaisine başlaması beklenen Meclis Genel Kurulu'nda öncelikle yasalaştırılması planlanan teklif taslağına göre, taklit ve tağşiş yapanlara 5 yıla kadar hapis ve 500 bin TL'ye kadar ulaşabilecek şekilde para cezası uygulanacak. Aynı suçu 2 yıl içinde yeniden işleyen işletmeciye 10 yıla kadar sektörden el çektirilecek.
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasını Öngören Yasa Teklifi'ne göre ayrıca, gıda konusunda toplumu yanıltan, korku ve güvensizliğe yol açan yayınlara 50 bin TL'ye kadar para cezası, beş kez yayın durdurma cezası verilecek. Böylece, Canan Karatay, Mehmet Öz ve Ender Saraç gibi beslenme uzmanları kamuoyu önündeki tartışmalarına bundan sonra dikkat etmek zorunda kalacak.

Yüzde 30 yerli tütün

Tütün ve alkol ürünleri ile ilgili konulan yasaklara aykırı hareket edenlere, 65 bin TL'den 320 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak. Suç 5 yıl içinde üç kez tekrarlanırsa satıcılara ait tüm alkollü içki perakende satış izinleri iptal edilecek.

Firmaların sigara, nargilelik tütün mamulü, sarmalık kıyılmış tütün mamulü ve pipoluk tütün mamulü kategorilerinde kullandıkları toplam tütünün, kategori bazında en az yüzde 30'unun Türkiye'de üretilen tütün olması zorunlu olacak.

İçmek ya da çiğnemek amaçlı olanların dışında, tamamen veya kısmen tütünden mamul, emme suretiyle tüketilen tütünün üretimi ve satışı yasaklanacak.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kars'ta şehit olan Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, memleketi Isparta'ya uğurlandı
19 Mayıs 2020 09:46		 Sağlık Bakanı Koca'dan 19 Mayıs mesajı
19 Mayıs 2020 09:22
Evladı'nın imdadına THY koştu
19 Mayıs 2020 09:09		 Sıcak hava virüsü yavaşlatır ama öldürmez
19 Mayıs 2020 09:05
Gençlik Bayramı'nı saat 19:19'da kutluyuruz
19 Mayıs 2020 09:00		 Korona günlerinde 'kadın şiddetine' komşu ihbarı
19 Mayıs 2020 08:38
Sağlık turizmi yeniden başlıyor
19 Mayıs 2020 08:31		 Türkiye'nin yüz akı açılışa hazır
19 Mayıs 2020 08:11
Yerli ve milli hava balonu Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu
19 Mayıs 2020 07:55		 Sıcak havalar devam edecek- Haritalı
19 Mayıs 2020 07:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:22 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 19 Mayıs mesajı:10:14 - Bir ilimizde daha maske takmak zorunlu oldu10:07 - Kim Milyoner Olmak İster'de 'Sabri' sorusu09:58 - Maskesiz sokağa çıkarak kimlik soran polis ekiplerine mukavemet gösterdiler09:46 - Kars'ta şehit olan Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, memleketi Isparta'ya uğurlandı09:35 - Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı09:22 - Sağlık Bakanı Koca'dan 19 Mayıs mesajı09:16 - Kendini tutuklayan hakimi bıçaklayacaktı, sakarlığı ele verdi09:12 - Yasağa uymayan gençlerin görüntüleri tepki topladı09:09 - Evladı'nın imdadına THY koştu
09:05 - Sıcak hava virüsü yavaşlatır ama öldürmez09:00 - Gençlik Bayramı'nı saat 19:19'da kutluyuruz08:57 - Dolar'ın düşüşü devam ediyor08:41 - Taklit ve tağşiş yapana 5 yıl hapis geliyor08:38 - Korona günlerinde 'kadın şiddetine' komşu ihbarı08:31 - Sağlık turizmi yeniden başlıyor08:26 - 'Bakanlığın izni özerkliği zedeler'08:11 - Türkiye'nin yüz akı açılışa hazır
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Memurun farklı statüdeki bir göreve atanma prosedürü nasıl olur?
'Cihat Yaycı, askeri disiplini zorladığı için görevden alındı'
Ankara da iki okulun hizmet alanı değişti
Süryani doktorun ismi Pandemi Hastanesinde yaşatılacak
Sözde Çemçe grubu tamamen yok edildi
Haziran ayı burs ve kredi ödemeleri erken ödenecek
Denetim yapan doktor koronaya yakalandı: 50 berber karantinada
Bahçeli: Türkiye'yi erken seçime zorlamaya çalışıyorlar
Çin'in Jilin eyaletinde yeniden karantina uygulanmaya başlandı
'Sahte belgeyle İstanbul'dan kaçmayı düşünenler 2 kez düşünsün'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dilan polat 2
gamze şener 1
hayali survivor 20
okulların kapanırken,kreşlerin açılması 1
Okullarin bu dönem tamamen kapanmasi 1
sosyal mesafe 2
15.05.2020'de hissedilen yaz sıcağı 1
Yorum yasağı 2
3 ile daha maske takma zorunluluğu getirilmesi 2
seyahat yasağı 8
SON İLANLAR
Sudurağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi 26 İşçi Alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam