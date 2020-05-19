Taklit ve tağşiş yapana 5 yıl hapis geliyor

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: TBMM'de partilerle paylaşılan ve Ramazan Bayramı sonrasında yasama mesaisine başlaması beklenen Meclis Genel Kurulu'nda öncelikle yasalaştırılması planlanan teklif taslağına göre, taklit ve tağşiş yapanlara 5 yıla kadar hapis ve 500 bin TL'ye kadar ulaşabilecek şekilde para cezası uygulanacak. Aynı suçu 2 yıl içinde yeniden işleyen işletmeciye 10 yıla kadar sektörden el çektirilecek.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasını Öngören Yasa Teklifi'ne göre ayrıca, gıda konusunda toplumu yanıltan, korku ve güvensizliğe yol açan yayınlara 50 bin TL'ye kadar para cezası, beş kez yayın durdurma cezası verilecek. Böylece, Canan Karatay, Mehmet Öz ve Ender Saraç gibi beslenme uzmanları kamuoyu önündeki tartışmalarına bundan sonra dikkat etmek zorunda kalacak.

Yüzde 30 yerli tütün

Tütün ve alkol ürünleri ile ilgili konulan yasaklara aykırı hareket edenlere, 65 bin TL'den 320 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak. Suç 5 yıl içinde üç kez tekrarlanırsa satıcılara ait tüm alkollü içki perakende satış izinleri iptal edilecek.

Firmaların sigara, nargilelik tütün mamulü, sarmalık kıyılmış tütün mamulü ve pipoluk tütün mamulü kategorilerinde kullandıkları toplam tütünün, kategori bazında en az yüzde 30'unun Türkiye'de üretilen tütün olması zorunlu olacak.

İçmek ya da çiğnemek amaçlı olanların dışında, tamamen veya kısmen tütünden mamul, emme suretiyle tüketilen tütünün üretimi ve satışı yasaklanacak.

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